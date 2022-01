Preguntas sin respuestas sobre el bono bitcóin

I - ¿Por qué los inversionistas destinarán su dinero para los bonos bitcóin en lugar de comprar criptomonedas?

Si el mercado internacional considera como válidas las proyecciones de la empresa Blockstream que la criptomoneda alcanzará el valor de $1 millón para el año 2030 (lo que significaría un incremento del 2,600 % de su precio actual) ¿por qué dedicarían sus fondos para adquirir el bono de El Salvador en lugar de adquirir ellos mismo más bitcóin y obtener directamente dicha ganancia?

II - ¿Resultará atractiva para el mercado una tasa de interés del 6.5 %?

Las autoridades salvadoreñas han dicho que el bono salvadoreño atado al bitcóin tendrá una tasa de interés del

6.5 %; sin embargo, un instrumento tradicional como los eurobonos, actualmente estarían pagando una tasa del 20 % debido al alto riesgo que representa un posible impago de la deuda de El Salvador, por lo que no parece ser lógico o atractivo para un inversionista este nuevo instrumento.

III - ¿Quién tendrá la custodia de los fondos obtenido?

Normalmente, cuando Gobierno de El Salvador obtiene recursos mediante el mercado de valores local, estos son custodiados y administrados por la Central de Depósitos de Valores (CEDEVAL), pero en el caso de los bonos bitcóin que serán emitidos por Blockstream en la red Liquid, se desconoce a la fecha si alguna institución financiera local, estatal o internacional guardará los fondos obtenidos.

IV - ¿Los bonos bitcóin tendrán una calificación de riesgo?

Toda emisión de deuda soberana, luego de un largo estudio, obtiene una calificación por parte de agencias internacionales como Moody’s o Fitch Ratings para que los posibles inversionistas sepan qué tan peligroso o fiable es dicho instrumento. Los bonos salvadoreños han caído desde el año pasado en la categoría conocida como “basura”. Hasta la fecha ninguna de estas entidades ha confirmado el acompañamiento del proyecto para dar su respectiva calificación.

V - ¿Qué gana Blockstream con esta emisión?

El Gobierno no ha revelado todavía cómo fue que se contrató a la empresa canadiense Blockstream, fundada en 2014, para el diseño y colocación de los bonos, si hubo un proceso de licitación, cuánto le está pagando por sus servicios, su papel en el diseño de las legislaciones o si tendrá alguna comisión por esta o las posibles futuras emisiones de deuda que se realicen.

VI - ¿Qué pasará para los planes del Gobierno si el bono no logra venderse?

Ante el estancamiento en las pláticas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener $1,300 millones, el poco acceso al financiamiento de organismos internacionales y la saturada deuda de corto plazo, la principal apuesta del Gobierno salvadoreño son los recursos mediante el bono bitcóin, por lo que cabe la interrogante de qué sucederá antes las necesidades fiscales en caso que el mercado no responda como se está esperando y no se obtengan los $1,000 millones o ya no se llevan a cabo otras emisiones.

VII - ¿Cómo será el proceso de adquisición?

¿Los inversionistas interesados podrán adquirir los tramos de los bonos bitcóin de manera directa o será con la intervención de una empresa? ¿Las operaciones de compra tendrán adicional alguna comisión? ¿La oferta de compra será solamente por uno o varios días? De nuevo, las autoridades salvadoreñas no han salido todavía al paso para aclarar estas interrogantes.

VIII - ¿El inicio de un nuevo mercado alternativo?

Si este proyecto resulta finalmente exitoso surge la incógnita si otros países o entidades pueden comenzar también a emitir “tokens” de valores similares creados especialmente para los criptoinversores y funcione como un paralelo a los mercados bursátiles tradicionales.

IX - ¿Significará un divorcio total de las negociaciones con el FMI?

Pese a los reiterados llamados del FMI al Gobierno para que renuncie al bitcóin como moneda de curso legal, el Presidente de la República, Nayib Bukele, solamente ha respondido con memes. ¿Será la puesta en marcha del bono bitcóin el punto definitivo en el rompimiento de las negociaciones con el organismo internacional para obtener financiamiento?

X - ¿Quién asumirá las consecuencias si no funciona?

Como se planteó anteriormente, la expectativa es que el precio del bitcóin llegue a $1 millón dentro de una década, pero la principal característica de este criptoactivo es su elevada volatilidad y susceptibilidad a factores globales. Tomando en cuenta dicho factor surge la interrogante de ¿cómo se pagarán estos $1,000 millones en caso no se tengan las ganancias proyectadas con el bitcóin?