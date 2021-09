Preparan camino para el pago de salarios en bitcóin

Athena, una de las empresas que llegó a El Salvador tras la aprobación de la Ley Bitcóin, anunció ayer que ha creado una aplicación que permitirá el pago de salarios en bitcóin.

"Con Vanguard 1, los empleadores ahora pueden ofrecer a los empleados la oportunidad de elegir cómo quieren ser pagados. Los empleados tendrán la oportunidad de escoger un porcentaje o una cantidad en dólares de su sueldos para recibir en Bitcóin", publicó la compañía en su sitio web.

"La participación del empleado en este sistema de pago es completamente opcional y si se deciden recibirán su pago en bitcóin a través de su Chivo Wallet", agrega la información colgada en el portal.

Según informó, la aplicación estará disponible para empresas grandes y pequeñas.

Athena se dio a conocer en el país con la instalación de cajeros bitcóin hace unas semanas, luego de haberse aprobado la ley que declaró como moneda de curso legal al bitcóin. El 24 de junio, ejecutivos de esta empresas anunciaron la inversión de $1 millón para importar "cientos de estas máquinas".

Matias Goldenhorn, director de Athena para Latinoamérica, dijo en esa ocasión que serán en total 1,500 ATM los que se instalarán por etapas en los principales municipios del país, priorizando aquellos con mayor población que recibe remesas familiares de Estados Unidos.

A la fecha reportan tres cajeros instalados en el país, según su portal de internet para El Salvador. Uno de estos es el que está instalado en la playa El Zonte.

El Gobierno, por su parte, afirma que más de 2 millones de personas en el país han descargado la Chivo Wallet. El mandatario Nayib Bukele publicó en su cuenta de Twitter un cuadro con distintas cifras que señalan que la llamada "Chivo Wallet" cuenta con 2,255,936 "usuarios totales", aunque una gráfica apunta que los "usuarios registrados" rondan los 2.5 millones.

El mandatario no detalló cuál de las dos cifras corresponden a los usuarios que recibieron el bono de bitcóin equivalente a 30 dólares. Tomando en cuenta ambas cifras, el Gobierno tendría que haber desembolsado entre $67.7 y $75 millones.

Ley habilita

Para varios analistas consultados, la Ley Bitcóin habilita que los salarios puedan ser pagados en criptomoneda. A la fecha varios funcionarios de Gobierno han sostenido que los salarios se seguirán pagando en dólares.

"El artículo 120 del Código de Trabajo establece que el salario debe pagarse en moneda de curso legal, punto. Y esta ley (bitcóin) la establece (moneda) de curso legal, si nos vamos por esto, la puerta y posibilidad de pagar en bitcóin está abierta porque no se estaría contraviniendo en absoluto", dijo una fuente jurídica consultada hace unos meses por LA PRENSA GRÁFICA. "La ley del bitcóin no establece ningún tipo de excepción para efectuar pagos. y las autoridades no quieren o van a determinar efectivamente que los salarios no se pagarán en bitcóin, esta ley tendría que ser reformada", agregó la fuente consultada.

"Más allá de la palabra de los funcionarios el texto de la ley en su artículo 1 y 7 deja la puerta abierta para que en cualquier momento se puedan pagar salarios y pensiones con bitcóin. Yo sí creo que si desde la óptica del Gobierno la idea es lograr encontrar otras puertas, el bitcóin es únicamente un paso para tener una moneda virtual propia", manifestó el economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Castaneda.

El artículo 1 de la norma dice que el bitcóin como moneda será "irrestricto con poder liberatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas requieran realizar", mientras que el artículo 7 dice que "todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio".

Sobre los pagos que pueda hacer el gobierno, Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), agrega un aspecto a considerar: "yo el problema que veo si el gobierno quiere pagar salarios, pensiones o a proveedores con bitcoines, primero tiene que comprarlos con dólares entonces no tiene sentido hacer ese rodeo, a no ser que se mueva ya hacía un bitcóin virtual propio, allí sí ya sería como el emisor de su propio bitcóin y podría utilizarlo para pagar lo que quiera en principio".

"Yo siempre he creído que esto siempre fue un compás de espera a medida que funcionara, que no sé si está funcionando bien o no, pero el objetivo final es que todo se haga en bitcoines, que se paguen salarios, que se paguen pensiones, pago a proveedores", expuso, por su parte, el economista Luis Membreño.

"Uno de los elementos importantes es el pago de salarios, en la medida que la empresas y el gobierno reciban estos pagos dentro de la Chivo wallet van a tener que deshacerse de eso y lo que van a hacer es pagar todas sus obligaciones dentro de la misma para ir utilizando el dinero que van recibiendo en la billetera", explicó.

Promotores. En varios puntos de la capital se puede encontrar personas identificadas como personal de Chivo para promover la descarga de la billetera.

Para la economista Tatiana Marroquín, la ley no da claridad con respecto a cuáles son los pagos que sí se pueden o no hacer.

"Si nos referimos al artículo 7, dice que toda persona tiene la obligación de recibir pagos en bitcoines entonces como no sabemos a qué se refiere con pagos porque no hay definición específica, si alguien paga con bitcoines los salarios y el trabajador demanda que va en contra de la Ley de Integración Monetaria donde sí se define claramente que se tiene que pagar en dólares, se tendría que ir al artículo 1 de la Ley Bitcóin donde le da un poder liberatorio a la moneda, entonces cualquier personas puede consignar el pago bajo una moneda de curso legal y en este caso lo es", indica.

"Del lado de las personas, el pago de salarios en bitcoines es catastrófico. Hay que tener en cuenta que las personas que reciben salarios necesitan esos ingresos para sobrevivir, entonces inmediatamente su ingreso al ser pagado en bitcóin estaría expuesto a grandes riesgos financieros que trae el criptoactivo. Por ejemplo, si a alguien le hubieran pagado su salario hace 15 días en bitcóin ya hubiera perdido entre 10 y 15 % de su salario", expone.