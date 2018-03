Preparan el camino para $47 millones en inversión

Lee también

El equipo de FOMILENIO II más un grupo de empresarios y cooperativas trabajan para convertir en realidad cinco proyectos que podrían activar una inversión estimada en $47.85 millones. Uno de esos proyectos es la planta de tratamiento de aguas residuales (o negras) en el municipio de Nejapa, que llegó como iniciativa de las empresas Grupo Calleja y LACTOLAC.Los proyectos están dentro de la Apuesta por Inversiones (API), un fondo que creó FOMILENIO II para complementar iniciativas privadas con obra pública. Son $75 millones disponibles para facilitar bienes o servicios que corresponderían a la parte gubernamental, pero que son importantes para actividades productivas.Por parte de la obra pública son $16.15 millones los que han solicitado como complemento. En tanto, los actores privados presentaron planes para invertir, entre todos $31.7 millones.Los cinco proyectos recibieron ayer la orden de inicio para sus estudios de prefactibilidad. Con este documento obtendrán la información que necesitan para elaborar un plan detallado, y si todo sale bien firmar un acuerdo de inversión. Todo el tiempo tendrán apoyo técnico y además financiero con los estudios previos.“Es un ejemplo típico de lo que podría ser una inversión social productiva… Remueven obstáculos para proyectos de inversión privada”, explicó Wiliam Pleites, director ejecutivo del FOMILENIO II. Pleites recordó que con API han lanzado tres convocatorias para que los interesados lleven propuestas y que estos cinco que tienen la orden de inicio correspondan a la segunda.“Hacia adelante tenemos una cartera (de inversión) mucho más grande, con una cantidad muy superior”, adelantó Pleites. Para este año calculan que podrán asignar todos los fondos API.El siguiente paso sería convertirlo en un programa del Gobierno o institucionalizarlo para no depender del FOMILENIO II.El río San Antonio es una de los tesoros en Nejapa. Corriente arriba corre nítido y fresco, pero luego, corriente abajo, acumula muchos desperdicios y afecta a las comunidades. La planta de tratamiento que todavía funciona cerca del San Antonio ya no da para más porque topó su capacidad.La propuesta de Grupo Calleja y LACTOLAC, con acompañamiento de la Alcaldía de Nejapa, es instalar una nueva con todos los avances posibles en tecnología y eficiencia.Los empresarios que han decidido apostarle a este municipio han visto un potencial, porque está dentro del corredor logístico junto con los vecinos de Quezaltepeque y Apopa, por ejemplo.Carlos Calleja, vicepresidente de Grupo Calleja –que opera la cadena Súper Selectos–, indicó que con un adecuado tratamiento de estas aguas más empresas analizarán invertir en ese municipio.El empresario no quiso adelantar cuánto están dispuestos a desembolsar, pero aclaró que se trata de logística, distribución y de una planta de alimentos.Si la nueva planta para el tratamiento de aguas logra materializarse, mejorarán la calidad de vida de unas 16,000 personas.El alcalde de Nejapa, Fabricio Juárez, celebró que con este trabajo han conseguido unir a diferentes sectores por el beneficio del municipio en el largo plazo.Ángel Calderón, presidente de LACTOLAC, calcula que serán aproximadamente $20 millones los que aportarán a este proyecto.La empresa de lácteos tiene un centro de distribución en Nejapa, pero en el mediano plazo esperan expandir la inversión.Los otros proyectos son una planta de tratamiento de aguas residuales y un estacionamiento en cantón El Zonte (La Libertad), el mejoramiento del sistema de agua potable en ACOPASCA y en la comunidad San Carlos, y la capacitación para los proveedores de APANC (ganadería) sobre buenas prácticas para elaborar lácteos.