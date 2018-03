Preparan nueva formación en energía renovable y eficiencia

Lee también

El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) prepara el Técnico en Eficiencia Energética y Energías Renovables, para lo cual ayer comenzó a impartir el taller a los 30 instructores que estarán al frente de los cursos. La currícula fue diseñado por la empresa mexicana Consultoría y Competencia Laboral (CCLAB). El proyecto cuenta con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ).“Estas personas van a ser los instructores del programa y están aprendiendo las diferentes modalidades que hay en el tema energético con los recursos que tenemos ahora y que van a permitir a las empresas, no solo estar conectados a la matriz, sino que también a desarrollar y producir energía. Esa es la ventaja que nosotros queremos trasladar al sector productivo del país”, afirmó Ricardo Montenegro, presidente del INSAFORP.El proyecto de formación es regional, puesto que también se realiza en Honduras y Costa Rica, explicó Benjamín Orozco, subdirector ejecutivo del instituto. Además, tiene la particularidad de ser “una formación dual, pues los estudiantes pasarán la mitad del tiempo en los centros de formación y la otra mitad en las empresas”, señaló el funcionario.El programa no tiene ningún costo para los participantes y está orientado a jóvenes desempleados con edades entre los 18 y 29 años, que tengan la factibilidad de incorporarse en una empresa donde puedan realizar prácticas profesionales. La idea es que estos estudiantes puedan insertarse en el mercado laboral, tanto en el área de eficiencia energética como en energía renovables; o que, incluso, puedan lanzarse como asesores independientes, por lo que, según Orozco, se incluyó un módulo de finanzas y emprendimiento en el plan de contenido.Jorge Guido, consultor de CCLAB, explicó que lo esencial de la formación es la metodología para realizar una asesoría técnica que debe incluir un aspecto ético. “Hay gente que te dice que te resuelve problemas, pero con un fondo de dólares y no buscando realmente tu beneficio”, afirmó. Agregó que el tema de la eficiencia energética es de gran importancia, tanto por el impacto en el medio ambiente como en las finanzas.