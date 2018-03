Presentan nuevas iniciativas para la competitividad

Lee también

La mayoría de empresarios salvadoreños, ya sean pequeños, medianos o grandes, se quejan de que en el país hay demasiadas trabas para hacer negocios. Con frecuencia las encuestas muestran que la burocracia es excesiva al momento de hacer trámites administrativos de cualquier tipo. Además, consideran que es uno de los elementos que le restan competitividad a El Salvador.Ante dicho contexto, el Ministerio de Economía (MINEC) organizó un foro para discutir sobre qué iniciativas podrían ayudar para mejorar la competitividad. El ministro de Economía, Tharsis López, explicó que dicha entidad tendrá al equipo de inteligencia económica, el cual, a través de una plataforma virtual, dará información como estadísticas económicas, comerciales, estudios internacionales, informes sobre las tendencias mundiales, entre otras cosas.“El plan es situar mejor el comercio de El Salvador en la región, sin importar cuál gobierno esté. Debemos aumentar y promover el consumo de productos hechos en el país. En esta herramienta que proponemos daremos lo que necesitan los empresarios para mejorar sus estrategias de negocio y, por ende, de competitividad”, expresó López.La viceministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, dijo que aún falta “mucho” por hacer para mejorar la competitividad del país. Recomendó a las empresas nacionales que pierdan el temor y la desconfianza de buscar nuevos mercados internacionales para promocionar sus productos.La directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, mencionó la semana pasada que como gremial han tratado de convencer a los empresarios de que consideren al mercado europeo para exportar productos.“Con la Unión Europea no hemos crecido mucho. El exportador aún encuentra mercado en Estados Unidos y en Centroamérica. Pensar en Europa es pensar en productos más sofisticados y de más calidad. Guatemala, Costa Rica e incluso Honduras sí están aprovechando el mercado europeo”, dijo Cuéllar.Para el diputado de GANA Francis Zablah, una de las situaciones que le restan competitividad a El Salvador en relación con otros países de la región centroamericana es que los procedimientos para comercio exterior consumen demasiado tiempo y, por tanto, recursos.“Por este tipo de situación la gente prefiere irse a hacer negocio a otro lado. Por ejemplo, si alguien quiere pedir permiso para importar algo, le toca realizar trámites demasiado engorrosos”, agregó el diputado.Zablah dijo que en 2015 pidió crear una comisión ad hoc para la simplificación de todos los trámites, pero fue hasta que entró a la junta directiva de la Asamblea Legislativa cuando aprobaron la creación de esta.“La comisión ya sesionó dos veces y el lunes me reuniré con representantes del Gobierno para tratar este tema. Yo voy a prepara un dictamen para cortar de tajo todos estos problemas que están afectando al país. Si no nos ponemos competitivos con los trámites y la tecnología, este país no crecerá”, añadió el legislador del partido naranja.