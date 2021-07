Presidente Bukele propone aumento del 20 % al salario mínimo en El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció este jueves 1 de julio que enviará una propuesta al Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) para aumentar el salario mínimo en un 20 %.

"Esta mañana he enviado una popuesta al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños", dijo el mandatario en mensaje grabado en video y difundido en las redes sociales, esta madrugada.

El anuncio de Bukele se da después de que la semana pasada la bancada oficialista pospuso discutir la iniciativa para que el salario mínimo aumentará cada dos años. La iniciativa fue presentada por las diputadas Anabel Belloso y Dina Argueta, ambas del FMLN.

Bukele espera que el incremento sea efectivo desde agosto, pero también adelantó que el mismo depende de las negociaciones en la mesa del Consejo y de las condiciones para hacerlo efectivo.

Bukele dijo que hay conciencia de que el incremento solo beneficiará a quienes tengan un empleo formal y ganen el mínimo y que el ajuste excluye al sector informal por lo que anunció una nueva entrega de paquetes alimenticios.

"No a todos beneficiará este aumento ya que hay algunos que no están en el sector formal o hay otros que no tienen empleo, o hay otros que ganan más que el salario mínimo. Es por eso que he ordenado también que a partir de la próxima semana se haga otra entrega del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) para todos los hogares salvadoreños", indicó Bukele.

El artículo 159 del Código de Trabajo establece que el salario mínimo debe revisarse por lo menos cada 3 años y el ente encargado de proponer una nueva tarifa es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, tomando en cuenta el costo de vida, la labor, sistemas de remuneración y zonas de producción.

En enero pasado, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, aseguró que a partir de ese mes, se convocaría al Consejo Superior del Salario Mínimo para evaluar un eventual aumento en el monto de la remuneración básica.

En ese momento, Castro enfatizó en que se busca al final del quinquenio 2019-2024, consolidar un salario mínimo justo y digno. Sin embargo, hasta el momento ya no se han brindado mayor detalle de dicha convocatoria.

El último aumento al salario mínimo entro en vigor en enero de 2017, hace ya cuatro años, cuando se fijó el sueldo básico mensual del sector comercio y servicios en $300; $295 para el sector textil y confección; y $249, en la industria agrícola.

También anunció que la banca estatal lanzará planes de créditos, por un año, para apoyar a las a las micros, pequeñas y medianas (mipymes) empresas para que puedan soportar el aumento propuesto del 20 %.

"Si usted es propietario de una micro, pequeña y mediana empresa formal y tiene que hacer este aumento del salario mínimo del 20% a sus trabajadores, no tienen que trasladar el costo a sus cliente, ni tampoco que despedir a nadie, simplemente que llenar el formulario y demostrar que estaba pagando el salario mínimo actual, demostrar que ahora paga el salario mínimo incrementado y el Gobierno le devolverá a manera de un subsidio no reembolsable la cantidad que aumentó en salario de su empresa durante 12 meses, durante un año", informó el mandatario.

Buenas noticias para El Salvador ���� pic.twitter.com/TYNDtSRLJV — Nayib Bukele ���� (@nayibbukele) July 1, 2021

Reacciones

El diputado por el partido Arena, Portillo Cuadra, afirmó en la entrevista Diálogo con Ernesto López que el anuncio del aumento al salario mínimo es "positivo" para la población, ya que su economía está sufriendo un "fuerte embate". Sin embargo criticó las circunstancias en las que ocurre el anuncio.

"Hay que analizar a cuanta gente va a beneficiar con el anuncio de incremento al salario mínimo. Cada vez que hay aumento de salario mínimo aumenta la canasta básica y sufren quienes no tuvieron ese aumento salarial", afirmó.

"Es una buena noticia, pero no significa que sea lo único que haya que hacer", agregó Cuadra.