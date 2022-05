Presidente Nayib Bukele gasta $15.3 millones en compra de más bitcóin

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele anunció este día la compra de otros 500 bitcóin en los que habría gastado unos $15.3 millones.

“El Salvador just bought the dip! 500 coins at an average USD price of ~$30,744 (¡El Salvador acaba de comprar a la baja! 500 monedas a un precio promedio en dólares de $30,744)”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

No se tiene conocimiento oficial de los gastos, métodos y comisiones pagadas por el Gobierno salvadoreño para supuestamente adquirir los bitcóin que guarda en su reserva o si ha vendido alguno de estos.

A la fecha, el presidente Bukele ha dado a conocer mediante su cuenta de Twitter de la compra de bitcóin en diez ocasiones aprovechando comprar cuando el precio tenía una bajada.

La primera de estas compras fue el 6 de septiembre cuando compró 200 bitcóin por un valor de $9.3 millones cuando la criptomoneda estaba valuada en $46,700.

En total, se estima que la reserva salvadoreña de bitcóin son 2,301 criptomonedas en las que se habría gastado $100.3 millones. A la fecha, estos mismos bitcóin tienen un valor de $70.2 millones, lo que equivale a una devaluación del 30 % (-$30.1 millones).