Presidente Sánchez Cerén veta ley para simplificar trámites

El presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, vetó ayer la Ley de Simplificación Administrativa, según informó la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia. Sin embargo, no se detallaron las razones por las que la norma fue vetada. La referida ley fue aprobada en septiembre pasado por los partidos PCN, GANA, PCN y ARENA en el parlamento. El FMLN no votó.

El pasado lunes, varias cámaras empresariales pidieron al gobernante que sancionara la ley por considerar que con esta se facilitarían los negocios y la generación de empleo. Según la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL), la normativa permitiría eliminar los trámites innecesarios y reducir hasta la mitad de los tiempos actuales de espera. El presidente de la Cámara de la Industrial Textil, Confección y Zonas Francas (CAMTEX), José Escobar, dijo que lamentaba mucho el veto del presidente porque eso significa cerrar una puerta.

“Lo que necesitamos es un país que funcione con mejores instituciones. La agilización del comercio es vital para mejorar la economía en El Salvador. Si el Gobierno tiene una mejor propuesta, que la saque cuanto antes, y nosotros estamos dispuestos a sentarnos con ellos cuando nos convoquen”, dijo el empresario. Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, también mostró su descontento con la decisión del presidente Sánchez Cerén. “No alcanzamos a entender el razonamiento que ha tenido, sobre todo porque para la conformación de la ley participaron diferentes instituciones, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud. Vetar esta ley es dar una señal bastante negativa en todo este esfuerzo que hemos hecho en el tema de la facilitación de comercio”, expresó Cuéllar.

El diputado de GANA Francis Zablah se mostró molesto por la decisión del presidente. “Con este segundo veto el Gobierno echa a la basura jornadas largas de trabajo para el beneficio del país. Nos reunimos con todos los ministerios y no nos dijeron que hubiera algo malo”, sostuvo. “Esto genera una especie de frustración, pero no voy a dejar de trabajar en este tema. A veces para ir a hacer el trámite más simple hay que pasar por colas y documentaciones indefinidas. Es triste lo que ha hecho el presidente”, comentó el funcionario.

Además, la ley planteaba la creación del Instituto Nacional de Facilitación de Trámites (INDEFACIL) con representación del sector público y del sector privado. El Ministerio de Economía (MINEC) dijo en un comunicado que habría un conflicto con las atribuciones del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR). Javier Steiner, presidente de la Cámara de Comercio, consideró que no hay contradicción puesto que las competencias estarían en manos de la OMR mientras se conseguían los fondos para INDEFACIL.

“Preocupa el mensaje del presidente a todo el sector productivo, el cual está diciendo no al crecimiento del país, no a la generación de empleo, no al desarrollo de las empresas. Esta ley venía a ahorrarles costos a las empresas”, valoró Steiner.