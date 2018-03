Presupuesto no cubre gastos por $605 millones

Lee también

El Gobierno salvadoreño enfrentará este año un faltante de $605 millones, debido a que no incluyó en el Presupuesto General varios gastos que debe cubrir, aseguró la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).La entidad publicó ayer la posición institucional en la que reitera, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que el saneamiento de las finanzas públicas de El Salvador debe partir de contar con un presupuesto transparente y apegado a la realidad.FUSADES ha señalado que durante los últimos años se han aprobado presupuestos irreales y desfinanciados, que subestiman u omiten gastos fijos, mientras que sobreestiman ingresos. El resultado es que en el transcurso del año se deben pedir refuerzos y recurrir a financiamiento adicional, no contemplado al principio.El 30 de septiembre de 2016, se presentó el proyecto de Presupuesto General 2017 a la Asamblea Legislativa, el cual no solo presentaba los mismos vacíos de los presupuestos aprobados en los últimos años, sino que, además, incorporaba otras importantes distorsiones, por lo que debió haberse reformado antes de su aprobación.De acuerdo con FUSADES, existe el aproximado de $705.1 millones de gasto que no tiene financiamiento contemplado en el Presupuesto 2017, de los cuales $605.1 millones corresponden al gobierno central y $100 millones a CEL, con la reducción recién aprobada al subsidio eléctrico este monto se reducirá considerablemente.Teniendo en cuenta lo anterior, los analistas de la fundación advierten que sin un ajuste fiscal volverá a haber problemas de liquidez a mitad del año, tal y como sucedió en 2016.El ajuste requiere medidas, según la propuesta de la entidad, por el lado del gasto. Los analistas de la fundación plantean una reducción del 5 % en remuneraciones, del 10 % en gasto en bienes y servicios, la eliminación del subsidio al transporte y una reducción del gasto de capital (ver detalle en recuadro).Las medidas, en su conjunto, generarían un ahorro de $446.6 millones durante al año, según calcula la fundación. Aún con esta reducción se requeriría financiamiento adicional para que el presupuesto esté balanceado, lo que implica una aprobación legislativa por 56 votos.“Este ajuste fiscal es necesario para corregir el Presupuesto de 2017, sin que esto implique un aumento sustancial de la deuda”, afirmaron los analistas.Por un lado, señalan que se debe pagar el saldo de la deuda de corto plazo del Estado, que corresponde a las Letras del Tesoro (LETES). El monto adeudado por estos instrumentos, con vencimientos menores a un año, es de más de $1,000 millones. Según FUSADES, el pago del saldo de LETES debe estar acompañado de un decreto que establezca que futuros pagos de estos instrumentos únicamente podrán realizarse con recursos propios, para asegurar que sean utilizados solo para descalces temporales de ingresos, tal como lo establece la Constitución.Pero además, agregaron, se debe “sincerar” el presupuesto, y aun con medidas de ajuste fiscal, puede ser que sea necesario financiamiento adicional.