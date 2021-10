Prevén cosecha de café supere los 800,000 quintales

El Consejo Salvadoreño del Café (CSC) determinó como fecha de inicio de la recolección del grano el 18 de octubre, y aunque no tiene aún una proyección oficial de la cosecha, la Asociación de Beneficiadores y Exportadores de Café de El Salvador (ABECAFE) estima que esta podría rondar los 800,000 quintales.

La gremial detalla que la producción podría ser superior en un 5 % respecto a la cosecha 2020-2021, que registraba 762,080 hasta el 31 de agosto.

"Puede ser hasta del 10 % (más), ojalá se puedan concretar porque el hecho que todavía tengamos precipitaciones que pudiesen darse en noviembre es algo directo (que afecta) a la cosecha y la merma", dijo Ricardo Esmahan, director ejecutivo de ABECAFE.

Esmahan, agregó que espera que no vaya a ser "como el año pasado que hubo un gran temporal", si el clima es bondadoso, considera que se puede llegar a los 800,000 quintales o "un poquito más".

En 2020, la tormenta tropical Cristóbal y los huracanes Amanda, Eta e Iota afectaron al sector, por la abundante humedad en los cafetales y los fuertes vientos.

Por décadas la producción local se mantuvo entre 1 millón y 4 millones de quintales, con la llegada de la roya la cosecha 2013-2014, cayó a 700,025 quintales, y a la fecha se mantiene sin superar esas cifras. Si se comparan los resultados del ejercicio 1992-1993, cuando el país alcanzó su máxima cosecha de café en 4.3 millones de quintales, al ejercicio pasado, el sector redujo su producción en 82 %.

Según ABECAFE y la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) uno de los factores negativos a los que se enfrentan una vez más es a la falta de cortadores del grano, lo cual provocaría que no se alcancen las proyecciones.

"El año pasado hubo dificultad por la mano de obra y lo que pasa es que los cortadores van a trabajar donde hay café pero hay fincas que definitivamente todavía no producen, otro factor es el tema territorial y de pandillas", expuso Esmahan.

"Esta situación viene a dañar al caficultor en el sentido que no puede cortar su café oportunamente en el óptimo grado de maduración; como no tiene gente el café se le va secando en el árbol entonces lo que pierde es calidad. En muchas zonas se va a ver especialmente las que están más retiradas de las poblaciones", reconfirmó el presidente de ACAFESAL, Omar Flores.

El robo del café es otro de los factores que afectaría al sector caficultor.

ABECAFE y ACAFESAL coinciden en que el buen precio que mantiene el grano provocará que esto suceda.

"El robo en los años anteriores ha estado bajo porque los precios han estado malos pero como hoy el precio va a estar mejor. En este caso estamos viendo con la PNC rural a ver cómo se logra disminuir eso, pero si va a ser una situación que se va a dar", expuso Flores.

"Es otra cuestión que la he escuchado por todos lados, el robo en finca. Ya se ha dado en el pasado, cuando el café no ha valido nada pues no ha habido problemas pero hoy que el café está siendo atractivo eso estimula el mercado negro, entonces ahí se va a tener que tener mucho cuidado en cuanto al café que los beneficios están recibiendo", agregó Esmahan.

El martes, los futuros del Arábica subieron con fuerza ampliando sus ganancias. El mercado alcanzó un máximo de siete jornadas, en $210.30, comunicó el CSC, en la nota de café del 26 de octubre.

"Las persistentes preocupaciones por el suministro mundial de café han provocado la fuerte compra especulativa de los fondos esta semana, no solo en el mercado de Nueva York sino también en Londres. El precio del café Robusta alcanzó un máximo de diez años, tras conocerse la reducción de suministros de Vietnam, que ha tenido problemas logísticos derivados tanto de la pandemia como de la escasez de contenedores para embarcar un considerable volumen de café", detalló el CSC.

En comparación al año 2020, el precio del arábiga ha aumentado un 96 %.