Prevén la pérdida de hasta 200,000 quintales de café en la actual cosecha

La producción de café en El Salvador continúa en saldo rojo, afirma la Asociación Salvadoreña de Beneficiadores y Exportadores de Café (ABECAFÉ). Hasta diciembre de 2020 se registró un 13% menos en la recolección del grano, en comparación con la cosecha de 2019-2020.

"En un escenario optimista, debería ser igual a la cosecha anterior, que fue de las más bajas, con 740 mil (quintales). En una posición negativa pudiéramos andar en una baja, y que se mantenga ese -13 por ciento al 31 de diciembre acumulado. Eso quiere decir que pudiéramos andar perdiendo aproximadamente entre 150 mil y hasta 200 mil quintales", dijo Ricardo Esmahan, director ejecutivo de ABECAFÉ.

Si la tendencia continúa, la producción nacional podría reducirse hasta 500,000 quintales, advirtió Esmahan, durante unan entrevista en canal 33. "Siendo demasiado optimistas" no se tendrían pérdidas, pero no se producirán más de 740,000 quintales, cantidad obtenida en la cosecha 2019-2020, aseguró Esmahan, quien indicó que "la actual cosecha ha sido lenta".

La corta inició en septiembre y hasta noviembre, el Consejo Salvadoreño del Café (CSC) registraba 60,680 quintales. El sector se encuentra en plena corta del grano. El bajo precio internacional del café, la falta de financiamiento, de asistencia técnica y la falta de un proyecto de nación han provocado que la cosecha esté cayendo y que el bosque cafetero esté por desaparecer, afirman diferentes productores a nivel nacional.

"Hace falta una visión de país hacia un sector estratégico de El Salvador que es la caficultura. El café deja divisas, impuestos, recursos naturales y falta muchísimo para apoyarlo, ¿cómo es posible que en un país productor de café y que es demandado a nivel mundial se esté importando 300 mil quintales para el consumo nacional? Deben reestructurarse las políticas", señaló Esmahan. El precio internacional de la libra de café se mantiene en $1.10, lo cual no cubre el costo de producción y eso ha incidido de forma directa la baja cosecha, expuso el representante de ABECAFÉ. La cosecha 2018-2019 fue de 955,115 quintales y la producción registrada del 2019-2020, de 740,100 quintales, un 24% menos. La Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL) asocia estas pérdidas a la falta de mantenimiento de los cafetales, con fertilización, labores de poda y otras actividades agrícolas que requiere la planta para su buen desarrollo, las cuales no han sido ejecutadas por falta de financiamiento.

Para la cosecha 2020-2021, ACAFESAL se ha observado la falta de cortadores del grano, lo cual produciría pérdidas mayores, logrando una cosecha de 650,000 quintales, según estimó la gremial. "No pasa de dos años la caficultura, si sigue el deterioro, si no hay financiamiento, ni atención hacia el sector, tal vez se llegue al colapso. Está en manos del Ejecutivo brindar una política pública que nos permita continuar con este cultivo", dijo Omar Flores, presidente de la gremial.

José Amílcar Vega, presidente de ACAFESAL en Santa Ana, coincide en que el sector está en proceso de extinción. "Históricamente no se ha tomado en serio el problema, en un par de años el sector estará extinguido y eso generaría una tragedia hídrica, ambiental laboral porque se perderían 800 mil empleos directos e indirectos que están involucrados en el tema cafetero nacional", indicó. El productor agregó que la delincuencia también afecta al gremio, y aunque cuentan con el apoyo de agentes policiales de la zona rural, se necesitan más para brindar seguridad a los cortadores. "Ya tenemos ratos de venir trabajando en rojo, entonces al irse descomponiendo más el parque cafetalero, la producción es menos, hay más desempleo. A estas alturas si no se toma una decisión seria se tendrá que empezar de cero esto. Ha habido falta de visión y de criterio. El país no ha podido evolucionar porque han faltado planes de nación para sacar esto adelante", manifestó el cafetalero. Por décadas la producción local se mantuvo entre 1 millón y 4 millones de quintales, con la llegada de la roya la cosecha 2013-2014, cayó a 700,025 quintales, y a la fecha se mantiene sin superar esas cifras. Si se comparan los resultados de la cosecha 1992-1993, cuando El Salvador alcanzó su máxima cosecha de café en 4, 306,200 quintales, a la cosecha pasada, el sector redujo su producción en 83 %.

Las organizaciones cafeteras han desarrollado "Café Proyecto País", plan en el que han puesto su esperanza para reactivar el sector. El proyecto busca solucionar la deuda financiera del sector café, que asciende a $250 millones, e implementar medidas para la renovación del parque cafetero, además de una política para promover el consumo interno y la comercialización.

Aspectos que afectan a la producción nacional

Desde hace años, los productos han señalado problemas.

1- Precio internacional

El precio internacional de la libra de café se mantiene en $1.10, afirma ABECAFÉ. Este factor ha afectado de forma directa las bajas ya que no cubre el costo de producción.

2- Falta de financiamiento

La deuda con los bancos y los embargos es otro de los temas que están afecta la producción nacional de café, aseguran los productores. La deuda actual del sector asciende a $250 millones.

3- Asistencia técnica

ACAFESAL afirma que requieren el apoyo estatal para el mantenimiento del bosque cafetero y pasar de saldos rojos, los cuales también han crecido por la falta de financiamientos para la fertilización, labores de poda y otras actividades agrícolas que requiere la planta para su buen desarrollo.

4- Proyecto país

Las organizaciones cafetaleras han puesto su esperanza en “Café Proyecto País", plan con el que buscan solucionar la deuda financiera del sector, implementar medidas para la renovación del parque cafetero. Además, proponen una política para promover el consumo interno y la comercialización.