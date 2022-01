Prevén que zafra deje 17.3 millones de quintales de azúcar

La zafra 2021-2022 podría cerrar con un aumento del 10 %, tanto en rendimiento de fábrica como en producción de campo, estimó la Asociación de Productores de Caña de Azúcar de El Salvador (Procaña).

La asociación detalló que para este año se esperan 7.5 millones de toneladas de caña cortada y 17.3 millones de quintales de azúcar. Según Oscar Orellana, presidente de Procaña, se proyecta un rendimiento promedio de 232 libras por tonelada.

"Respecto a la cosecha nos mantenemos bastante similares. Si hay diferencia será de un 10 % tanto en rendimiento de fábrica como en producción de campo, en relación al año anterior (…) en lo que llevamos ahorita de zafra los rendimientos de fábrica van arriba porque las condiciones de humedad en el suelo están perfectas", manifestó.

"En octubre hicimos la proyección, pero depende mucho de cómo funcionan las fábricas y como se vayan dando los resultados de campo (…) De lo que se estimó de 232 libras al final de la zafra, a un mes y días de haber iniciado ya las alcanzamos. Esperamos que la tendencia siga así", expuso Orellana. La zafra inició el 15 de noviembre y termina a finales de abril.

En el ciclo 2020/2021, la agroindustria azucarera salvadoreña alcanzó una producción de 17.04 millones de quintales de azúcar; una reducción de 5.5 %, comparado con la producción obtenida en la zafra 2019-2020 cuando produjo 17.9 millones de quintales de azúcar.

A la cabeza de la producción se ubicó Central Izalco, uno de los ingenios más grandes del país, que produjo 4.4 millones de quintales de azúcar; le siguió El Ángel con 4.2 millones de quintales y Chaparrastique con 2.8 millones de quintales.

En el cuarto lugar se ubicó el ingenio Jiboa con 2.3 millones de quintales producidos; La Cabaña con 2.2 millones de quintales y La Magdalena con 906,000 quintales de azúcar.

Problemas

La falta de mano de obra es uno de los problemas que más ha aquejado a los azucareros en los últimos años, aseguró el presidente de Procaña, quien señaló que el sector genera 50,000 empleos directos y 250,000 indirectos; sin embargo, cada vez hay menos personas que quieren dedicarse a esa labor.

"Eso nos está causando problemas, tanto para la corta de la caña como para los procesos de siembra y mantenimiento del cultivo porque es bien difícil contratar personal (…) Ya la gente no quiere trabajar en el campo, entonces las labores se vuelven más caras y la rentabilidad del cultivo no da para cubrir eso, eso es algo que debemos resolver en el corto plazo", manifestó. Los aumentos en los combustibles y en los insumos en el 2021 son otros de los factores que, de acuerdo con Procaña, aquejan al sector.

"El problema para nosotros es con esta zafra que viene (2022-2023) porque los insumos se nos han disparado un 40 %, el problema es que en la línea de créditos en el banco no la han aumentado en esa misma proporción", dijo.

Según Orellana, lo ideal sería que los bancos aumenten las líneas de créditos "para que pueda atender y darle lo mismo a su cañal". "Ha habido un aumento del 10 % en las líneas de crédito pero no es suficiente, entonces estamos a la disyuntiva de que la productividad por los altos costos se va a ver afectada y el cañero no tiene recursos para decir: ‘yo voy a poner el 30 % más’", expuso.

A estos factores, el sector agrega la falta de disponibilidad del Gobierno para escuchar los problemas que los aquejan.

"Siempre estamos con ideas de proponer acciones en el tema financiero para ayudar al productor para que no se convierta en el productor de café que ahora está pidiendo que no lo embarguen y lo condonen, nosotros no pedimos eso, solo que nos den la oportunidad de trabajar", lamentó el presidente de Procaña.

"Como sector productor siempre estamos proponiendo medidas para encontrar la sostenibilidad del cultivo lastimosamente los gobiernos pasan y no le prestan la importancia que el sector merece, por ejemplo el plan de rescate agropecuario que tanto anda promoviendo el Ministerio de Agricultura y al sector caña ni lo mencionan", agregó, en referencia al plan de rescate del sector agropecuario y caficultor, anunciado en enero de 2021.