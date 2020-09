Prevén un menor impacto en la economía

El ex presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, advirtió que El Salvador vive un “panorama problemático y desafiante” en materia económica; no obstante, estima que el golpe por la pandemia de la covid-19 no será tan fuerte como se pensó meses atrás.

Los últimos datos de remesas y exportaciones parecen sugerir que el golpe de la pandemia no será tan fuerte, pero “indudablemente va a ser fuerte” dijo Acevedo, quien además estima una contracción económica de -6.5 %, a pesar de las proyecciones iniciales del BCR que sugieren un -8.5 %.

Las remesas han caído 2 % respecto a las del año pasado y a pesar de que las exportaciones de enero a agosto de este año han tenido una caída del 25 %, la contracción será de 6.5 % considerada la contracción más fuerte desde la que ocurrió en 1982.

“Los últimos datos de remesas y exportaciones parecen sugerir que el golpe de la pandemia no será tan fuerte”.



Carlos Acevedo, ex presidente del BCR

Al inicio del conflicto armado en la década de los años 80, la economía experimentó una abrupta contracción de casi

-10 %; para la crisis financiera global de 2019, la caída en El Salvador fue de -2.1 %.

Precisamente el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) estimó en julio pasado que la caída será del -10 %, la más importante entre los países de la región.

Las estimaciones hechas por Acevedo, coinciden con las proyecciones del Gobierno de acuerdo con la ministra de economía María Luisa Hayen, quien espera que la contracción de la economía sea de -6.5 %; sin embargo, habrá que esperar el informe del BCR a finales del año.

El crecimiento de las exportaciones, la recuperación de empleos de compatriotas en EUA y el aumento de las remesas, son señales positivas que muestran una buena recuperación económica en el país, consideró la ministra de economía.

Situación fiscal

Debido a las deudas que año con año se han acumulado, la situación fiscal de El Salvador es “complicada” por lo que se hace necesario —y de manera urgente— un “ajuste fiscal” consideró Acevedo.

El Gobierno tiene por Ley hasta el 30 de septiembre como fecha límite para presentar el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para el año fiscal 2021, que sin duda llevará una acumulación de deuda, según el expresidente del BCR.

Acevedo, recordó que el país “viene arrastrando desequilibrios fiscales por décadas, en los últimos 35 años El Salvador no ha tenido ni un solo año en que los ingresos hayan sido suficientes para cubrir el gasto público”.

El economista advierte que se deben tomar medidas económicas de mayor sacrificio en medio de la coyuntura de contracción económica por la pandemia, que ya quebró a muchas empresas y generó problemas económicos a las familias.