¿Problemas con el servicio de telefonía o internet y no le resuelven? Estos son sus derechos y las acciones a tomar

Tatiana Guzmán, de la Defensoría del Consumidor, explicó este miércoles a qué tienen derecho los clientes de una empresa de telecomunicaciones y qué deben hacer si no está recibiendo un servicio adecuado.

Los servicios dados por una empresa de este rubro son: telefonía fija, telefonía móvil (prepago y pospago), televisión por cable e internet (residencial y móvil).

Guzmán explicó que a los salvadoreños los respalda la Ley de Protección al Consumidor y la Ley de Telecomunicaciones.

1. Derecho a la información

El proveedor tiene que dar la información de forma completa, precisa, veraz, clara y oportuna. Cuando el consumidor lo necesite, puede ser antes de adquirir el servicio o cuando ya se tiene. Las personas deben hacer preguntas claves: por cuánto tiempo es el contrato, cuántas cuotas se pagarán y el costo de cada una de ellas.

2. Leer el contrato tomando el tiempo necesario

El ejecutivo de la empresa debe responder todas las dudas. Se puede pedir una copia del contrato y llevarla a la Defensoría del Consumidor para aclarar dudas. El proveedor no puede obligar a firmar.

3. Protección por servicios no prestados

Si después de la contratación el servicio no es continuo o es de mala calidad, se puede reclamar cuando el proveedor hace llegar las facturas con el cobro completo. Una compensación que se puede recibir es un descuento en las facturas. Se deben hacer denuncias vía telefónica o en las agencias. Los derechos básicos están definidos en el artículo 4 de la Ley y Reglamento de Protección al Consumidor.

4. Suscripciones no autorizadas que generan saldos extra

Es uno de los motivos frecuentes de los reclamos en la Defensoría, contó Guzmán.

5. Protección contra la publicidad engañosa

Puede pasar que se anuncia por diversos medios un producto, pero al solicitarlo en agencia no está disponible. "Es un claro incumplimiento de la parte proveedora", dijo la representante de la Defensoría.

6. Derecho a pedir baja en un contrato

Los contratos se firman por un tiempo, pero si surge alguna circunstancia y ya no se quiere seguir, se puede solicitar la baja del servicio. Se pagará una penalización, pero no será más grande que el daño causado al proveedor. Por ejemplo, si un contrato a 18 meses se cancela al segundo mes no se pueden cobrar los 16 meses restantes. Más información en el artículos 13-B de la Ley de Protección al Consumidor.

7. Informar que un contrato vence

Puede pasar que el proveedor omita informar que el contrato ha vencido. Es una falta, pues se debe avisar con 30 días de anticipación y preguntar si se desea renovar o no. Si el proveedor no lo hace, "el silencio no indica que he aceptado", dice Guzmán. Entonces puede darse de baja en una agencia.

8. Requisito para denunciar

Antes de denunciar se debe cumplir un requisito: si el servicio va adherido a un número de teléfono, se tiene que redactar un escrito con los datos generales del usuario, el reclamo y una pretensión clara, la que puede ser pedir un descuento de factura, la anulación de saldos o la baja del servicio por el incumplimiento del contrato. En 10 días el proveedor deberá responder. Más información sobre esto puede hallarse en el artículo 98 de la Ley de Telecomunicaciones de El Salvador.

9. Derecho a que se cumpla la garantía y el seguro adquirido

Aplica para los otros productos que estas empresas también comercializan, como los televisores. Si un seguro no se desea adquirir, no es obligatorio. Detalles sobre las garantías se hallan en los artículos 33 y 34 de Ley de Protección al Consumidor.

10. Portabilidad numérica

¿Puedo conservar mi número si me cambio de compañía? Al terminar un contrato y el saldo esté a cero, puede informarse a la empresa que se llevará el número a otra compañía. Entonces el proveedor original tendrá que liberarlo para que el cliente lo use como estime conveniente.

11. Recibir teléfonos desbloqueados

Esto para que el teléfono recibido en un servicio prepago se pueda usar con otras empresas. No todos los teléfonos cuentan con las misma tecnología, puede ocurrir que algunos no tengan abiertas todas las bandas. Pero entonces el proveedor debe informar de esas características del aparato al momento de comprar el servicio.