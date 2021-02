Productores piden transparencia en compra de granos

La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) exigió al Gobierno transparencia en las compras públicas para los paquetes agrícolas y de alimentos, así como protección para el sector agrícola.

De acuerdo con CAMPO, las compras masivas de alimentos, además de "no ser transparentes y no tener criterios técnicos claros", han dado prioridad a productores extranjeros en detrimento de los nacionales. Solo en 2020, el Gobierno importó 50,000 toneladas de maíz, 30,000 de frijoles y 20,000 de arroz, según lo afirmó la gremial.

El año pasado, durante la emergencia por el covid-19, el Gobierno promovió una reserva de granos básicos mediante importaciones, con el argumento de evitar una escasez de alimentos en el mercado nacional. En marzo, el Ejecutivo fue habilitado para comprar maíz y arroz de otros países, sin el pago de aranceles hasta el 31 de diciembre de 2020.

"El ministro de Agricultura dijo en diciembre, que la producción sería récord que íbamos a tener suficiente producto para el consumo de 2021 y ya realizaron las primeras importaciones de maíz y frijol en este año", aseguró Luis Treminio, presidente de CAMPO.

El representante dijo que solo la semana pasada, el país recibió 2,000 toneladas de frijol, 1,000 de arroz y 4,000 toneladas de maíz. LA PRENSA GRÁFICA consultó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sobre estos datos, sin embargo, al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

"Las importaciones perjudican al productor y no beneficia al consumidor porque termina pagando altos precios por el maíz y frijol. No estamos diciendo que es malo dedicarse al comercio pero al final hay que promover la producción nacional", dijo.

La semana pasada, el presidente Nayib Bukele anunció el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, con el cual prevé "convertir a El Salvador en una país autosuficiente en cuanto a la producción de alimentos". El plan contempla una inversión de $635 millones para optimizar la producción de granos básicos, frutas y la producción acuícola. Además, de brindar asistencia técnica, y créditos con "las mejores tasas de interés", a los productores nacionales.

La implementación de la Política Nacional Agropecuaria y la creación del Código Agrario son otras de las acciones a corto plazo que contempla la propuesta. El financiamiento y la legislación necesaria para poder realizarlo "serán garantizados por la nueva Asamblea", indicó el mandatario.

Petición. CAMPO pidió al Ejecutivo que las compras sean transparentes y se incluya a los productores nacionales.

Treminio aseguró que el plan no cuenta con la participación de los actores principales. "Ese plan es solo teórico porque en la práctica hacen las cosas totalmente distintas, al promover las importaciones. A la hora de ejecutarlo no hacen mayor cosa, solo termina siendo un plan bonito para campaña. Un plan sin participación de los actores al final no se puede ejecutar", manifestó.

Daniel Moreira, presidente de la Federación Salvadoreña de Cooperativas de la Reforma Agraria (FESACORA) calificó como político el anuncio del Plan Maestro de Rescate Agropecuario. "Ese plan lo veo como político porque el MAG ahorita no tiene fondos para inversión. Se habla de $600 millones para un rubro y otro pero eso no se va a ejecutar en un año, si fuera en serio qué bueno, pero ahorita se ve que el MAG no le está apostando al sector", explicó.

"Estamos agonizando y ya no sabemos qué hacer, más con esta pandemia que ha golpeado fuertemente al sector y por el momento no nos han dicho que nos van a apoyar. Uno se emociona con los mensajes del presidente, pero la realidad es que al sector le está dando otro, las señales que está dando ahorita son contra el sector", agregó el productor.

FESACORA también lamentó las importaciones de granos hechos por el Gobierno. Moreira expuso que "es preocupante que vengan barcos llenos de maíz, más cuando los productores "ya no hayan cómo salir este año con todo lo que ha pasado".