Programa Oportunidades realiza graduación de 30 jóvenes en Santa Ana

Stephannie Chávez es una joven santaneca que dentro de poco comenzará a estudiar medicina en la Universidad de El Salvador (UES), un camino que sabe no será fácil, pero que con la determinación de culminarlo y convertirse en una neurocirujana, asegura, cumplirá con responsabilidad y mucho esfuerzo.La joven bachiller es parte de los 30 jóvenes que la Fundación Gloria de Kriete atiende en Santa Ana con el programa Oportunidades, que ayer realizó la graduación de su tercera promoción en el departamento santaneco.“Voy a estudiar en la universidad el doctorado en medicina, me siento muy agradecida con la Fundación Gloria de Kriete por ayudarme y darme la oportunidad de ser parte del programa, a mí me ha ayudado a mejorar mis calificaciones, a ser más desenvuelta, más sociable y a poner los intereses de los demás a la par mía, no ser egoísta y buscar el bienestar de todos”, dijo la futura universitaria.A través de este programa, los jóvenes reciben en su tiempo libre un refuerzo educativo de las materias básicas durante tres años, pero además aprenden otras materias como inglés, computación y valores para la vida.El programa también incluye becas universitarias completas como una segunda fase, y en una tercera fase la fundación también los apoya ubicándolos en su primer empleo.Chávez dice que ser parte del programa Oportunidades le ha abierto la mente y le ha permitido proponerse metas que antes parecían inalcanzables, ya que en el programa se les inculca responsabilidad y deseos de superación.“La carrera que yo elegí es larga, espero graduarme de Medicina General y luego me gustaría ser neurocirujana, me espera un largo camino, pero así como pude con este programa sé que voy a poder y voy a graduarme y ser un médico prestigioso”, expresó.El programa Oportunidades tiene ya 10 años de funcionar en el país y desde hace cinco años opera en Santa Ana. Con esta graduación ya son ocho las que ha realizado a escala nacional y ha beneficiado a más de 2,000 jóvenes, dijo la directora ejecutiva de la fundación, Celina de Kriete, quien junto a su esposo y presidente de la fundación, Roberto Kriete, presidieron la graduación de los jóvenes.“El programa Oportunidades representa la oportunidad, la puerta, la llave, para entrar a donde quieran, el programa les da la mano, las herramientas y les da toda la atención para poderse ayudar en sus vidas. El programa Oportunidades les cambia la vida a los jóvenes”, sostuvo.Por su parte el presidente de la fundación señala que este programa no solo prepara académicamente a los jóvenes, sino también los prepara para ser mejores seres humanos y ciudadanos.