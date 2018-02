Promueven inclusión financiera de mujeres

Tigo El Salvador y Acceso Oferta Local (Acceso), una empresa social de Clinton Giustra Enterprise Partnership, promueven la inclusión financiera entre las mujeres del departamento de Chalatenango.

La compañía de servicios digitales informó que un grupo de 60 colaboradores de Acceso recibe del pago de sus salarios por medio de Tigo Money, según un comunicado emitido ayer.

Acceso brinda asistencia técnica a pequeños productores para mejorar su producción y crea empleos para la comunidad en sus centros de acopio.

Entre los colaboradores del centro de acopio 83 % son mujeres, en su mayoría madres solteras, cabezas de familia, que en algunos casos superan los 50 años de edad y que tienen poca o nula experiencia laboral. Las mujeres beneficiarias del convenio residen en “los lugares más recónditos de las montañas de Chalatenango”, de acuerdo con Tigo.

“Cuando iniciamos el proyecto, los sueldos se pagaban a través del sistema bancario. Pero a pesar de realizar los depósitos en cuentas individuales, ellas tenían que viajar dos o tres horas para retirar su dinero, les cobraban comisión y perdían prácticamente todo el día. Esto se complicaba aún más cuando el día de pago caía entre semana. Ahora nuestras trabajadoras ya no están preocupadas por la hora en la que van a salir a retirar su dinero, porque pueden ir a cualquier punto Tigo Money autorizado e inmediatamente disponer de el”, explicó Andrés Baiza, gerente general de Acceso.

Para julio de 2018 se proyecta el pago de más de $180,000 en planillas a través de Tigo Money para los colaboradores de Acceso, y a futuro se planea ampliar el pago a 1,200 agricultores y 250 pescadores artesanales y acuicultores, beneficiando así a más de mil familias.

“Tigo está transformando la vida de los salvadoreños a través de la tecnología. Estamos siendo testigos de cómo la tecnología cierra brechas, abre oportunidades y resuelve situaciones de la vida cotidiana. En este caso estamos apoyando a personas que históricamente han estado excluidas del sistema financiero, facilitando su acceso a una billetera electrónica que pueden manejar desde su celular”, informó Marcelo Alemán, CEO de Tigo El Salvador.

“Cuando me pagaban en día de semana tenía que esperar hasta el sábado para ir a cobrar. Nos tocaba pagar un carro para ir y cuando yo no podía hacerlo, le pagaba a alguien más para que llevara mi tarjeta y pudiera cobrar por mí. Incluso esperábamos hasta la siguiente quincena para cobrar. Y a veces no se podía porque el sistema no estaba funcionando”, comentó Ruth Abigaíl Cartagena, colaboradora de Acceso.

Tigo Money surgió en 2011 como una herramienta de inclusión financiera. En la actualidad cuenta con más de un millón de usuarios en todo el país.