Promueven modelo de eficiencia energética

Lee también

Reducir la necesidad de energía eléctrica es el objetivo del modelo alemán “Passivhaus”, que se traduce como casa pasiva. Para lograr esto se propone aplicar medidas en la construcción o remodelación de las edificaciones no para hacer el consumo de energía eléctrica más eficiente, sino para reducir la misma necesidad de energía eléctrica.“En este caso no nos estamos limitando a medir la eficiencia o las medidas de eficiencia que en El Salvador estamos acostumbrados como el funcionamiento de aires acondicionados, de congeladores, sino que estamos enfocándonos más bien en medidas que sin alterar las instalaciones eléctricas existentes, sino más bien la construcción, pueden minimizar las necesidades de consumo dentro de las edificaciones”, dijo Regina Solís, directora de la Cámara Alemana-Salvadoreña de Comercio e Industria (CAS).La gremial organizó junto a la Universidad Don Bosco y el Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética en Centroamérica (4E) de la cooperación alemana (GIZ) una capacitación a empresarios, estudiantes y personas que se desempeñan en el rubro de la construcción sobre cómo aplicar el modelo. Los temas incluyeron medidas pasivas para refrigeración, ventilación, iluminación, aguas calientes y calefacción, entre otros.El experto alemán, Erik Röthele, explicó que la energía tiene una dimensión social, ecológica y económica. Las personas tienen que apuntar a tres objetivos: la eficiencia, la consistencia y la suficiencia. Es decir, no tener que consumir más de lo que se necesita. Según Röthele, en El Salvador el problema de la calefacción no está tan presente, sin embargo, hay otras áreas importantes como iluminación y ventilación.Alcanzar la eficiencia es de hecho una de las apuestas de la política energética del país, según el Consejo Nacional de Energía (CNE) que también incluyen aumentar la generación de energía renovable. De acuerdo con el informe de monitoreo a la eficiencia energética, los sectores que más consumen, después de transporte, son la industria y el residencial.