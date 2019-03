Promueven participación de la mujer en el ámbito empresarial

Las mujeres están ganando terreno en puestos de liderazgo en el mundo empresarial, pero la brecha y los retos se mantienen en diferentes ámbitos. El Día de la Mujer se celebra mañana. En ese contexto, la embajada de Canadá y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) organizaron un foro para promover la participación de las mujeres en el sector corporativo y laboral.

De acuerdo con Javier Steiner, presidente de CAMARASAL, cada vez hay más mujeres en puestos directivos en las grandes empresas. En Latinoamérica la participación está creciendo en alrededor del 4 %; sin embargo, este ritmo es más bajo que el de otras regiones del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos el crecimiento es mayor, con un 6 %.

"Hemos visto que a nivel mundial ya hay una mayor participación de las mujeres en puestos de liderazgo. En Latinoamérica el crecimiento de esa participación ha sido menor que en Estados Unidos, donde está creciendo en las empresas grandes aproximadamente un 6 %. En Latinoamérica hemos visto un incremento de más o menos el 4 %", dijo.

La gremial no tiene datos específicos para el país. Sobre esto, la embajadora de Canadá, Maryse Guilbeault, explicó que la desigual representación femenina en cargos directivos es un problema que no solo ocurre en El Salvador.

"A través del mundo todavía hay muy pocas mujeres que están en posiciones como CEO o presidentas de empresas, el porcentaje es sumamente bajo, (entre) 4 % y 5 %. Hay espacio para llevar a la mujer a la mesa, que la mujer no tenga miedo de tomar su espacio, discutir e ir avanzando", apuntó.

Steiner agregó que El Salvador sí tiene la particularidad de una alta participación femenina en el segmento de la pequeña empresa, y que las mujeres deben tener más representación no solo en el ámbito productivo, sino también en la elaboración de políticas públicas y los planes educativos.

Carmen Elena Alemán, directora de Plan Internacional en El Salvador, señaló: "Las estadísticas de país todavía nos muestran grandes retos dentro de la población que tiene posibilidad de insertarse en el mercado laboral".

"Estamos todavía en un contexto de país preocupante, que es, por ejemplo, las altas estadísticas de feminicidios, agresiones sexuales contra la mujer, que nos están mostrando que las mujeres aún están enfrentando estas brechas", acotó.

Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) encontró que el 30 % de las mujeres jóvenes son "ninis" –es decir, que no estudian ni trabajan– y en el caso de los hombres, el porcentaje es el 19 %. No obstante, esto está relacionado con las actividades de cuidado del hogar que no son remuneradas, pues una de cada dos mujeres "ninis" dedica nueve horas del día a esto.

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2017 muestra que aunque el desempleo es más alto en los hombres, son muchas más las mujeres catalogadas como "económicamente inactivas", es decir, que están en edad de trabajar pero no están buscando empleo. La gran mayoría dice que el impedimento son los quehaceres domésticos.

La misma encuesta revela que las mujeres siguen en promedio ganando menos en casi todas las categorías ocupacionales.

Tanto Guilbeault como Alemán coincidieron en que el país ha visto avances, como la prohibición del matrimonio infantil y la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia, pero persisten retos importantes, como la violencia sexual y los feminicidios.