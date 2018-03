Protestan contra el turismo desbocado

Lee también

Numerosas personas protestaron el sábado en Barcelona contra lo que consideran un auge desbocado del turismo que ha devenido en el deterioro de su capacidad para vivir y trabajar en esta ciudad del noreste de España.La gran actividad turística ha propiciado un encarecimiento de los alquileres y de las propiedades, lo que ha causado el desplazamiento de muchos de los 1.6 millones de habitantes del centro de la ciudad porque no tienen los recursos para vivir en la zona.Los manifestantes portaron una enorme pancarta que decía “Barcelona no está a la venta”, emprendieron una marcha y leyeron un manifiesto en el que censuraron el auge del turismo que se ha apoderado de la ciudad. La policía informó que participaron unas 1,000 personas en Las Ramblas, mientras que los organizadores calcularon unos 2,000.“Esta marcha busca retratar que hemos perdido nuestra ciudad y confiamos en recuperarla. Los precios del alquiler y la propiedad se han elevado a los niveles de 2008, antes de la crisis económica, y los residentes ya no pueden hacerles frente”, dijo Camilo Ramos, de 63 años, representante de la Asociación de Vecinos de Barcelona. A pesar de la fuerte oposición de propietarios de hoteles y negocios, el Consejo de la Ciudad aceptó el viernes reducir el número de habitaciones para los turistas en la ciudad.