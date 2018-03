Pueblos Vivos genera $145 millones en divisas

Lee también

El Ministerio de Turismo (MITUR) mantiene su política de apostar tanto a la promoción internacional como al turismo interno para fortalecer al sector. El lanzamiento de planes maestros de desarrollo turístico para los municipios, como Panchimalco y El Paisnal, busca poder catalogar la oferta turística de estos, y dar guías para sacarle provecho.José Napoleón Duarte, titular del MITUR, explicó que el proyecto de Pueblos Vivos es una prueba de la importancia de la promoción del turismo interno. Este plan comenzó hace siete años y medio, con 56 municipios, y actualmente participan 256.“Este es un programa social y económico con un rostro humano dirigido a la gente. Es un motor de desarrollo de las economías locales. A la fecha ha generado $145 millones en divisas”, dijo Duarte.La elaboración de los planes maestros para los municipios arrancó con Panchimalco, que tiene un fuerte flujo turístico por las pupuserías en la zona, y con El Paisnal, lugar de nacimiento del padre Rutilio Grande.Los documentos incluyen toda una categorización de lo que los visitantes pueden encontrar en ambos municipios, desde la cantidad y tipo de comercios, hasta un estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que cada uno enfrenta para mejorar su actividad turística.“Es importante que cada municipio tenga su identidad, pero además los incluimos como parte de los circuitos”, agregó el funcionario.¿Cómo lograr impulsar el turismo en municipios que han sido golpeados durante años por la delincuencia? “Si este trabajo no se hace, nadie sabe lo que hay allí. No desconocemos las debilidades y amenazas, pero por ello incluimos programas y líneas de acción”, responde Duarte.Duarte dice que el turismo ha logrado un crecimiento sostenido del 4 % durante los últimos años, y que ha pasado de generar $516 millones en divisas, en 2009, a $1,183 millones el año pasado.Lamentó que no se le apueste como se debe a esta industria, que tiene potencial de generar no solo divisas sino también oportunidades de trabajo especializado, desarrollo humano y territorial y atracción de inversiones.“El país ha tenido otras prioridades y el presupuesto con el que contamos es bajo, se ha destinado a otras áreas”, explicó. Agregó, sin embargo, que otras cosas sí pueden corregirse sin necesidad de inversiones adicionales, como la reducción de la burocracia.“Acá hay mucho trámite y retraso en los permisos, si comenzamos a agilizar podemos tener más inversión, aportar a este esquema multiplicador”, afirmó.El tema de la seguridad, señaló, es un obstáculo importante que debe afrontar, pero sostiene que se ha ido logrando un cambio en la percepción que hacia afuera se tiene de El Salvador.Aseguró que la presencia en ferias y otras actividades de promoción es importante, pero también lo es mostrar todo lo bueno que tiene el país. “Hay que contrastar las realidades, mostrar lo bonito que tenemos para dar credibilidad a nuestro destino”, dijo. Señaló que el trabajo incluye, además de enviar un “mensaje positivo”, establecer rutas seguras, la labor conjunta con la Policía de Turismo y el establecimiento de relaciones de negocios, entre otros.