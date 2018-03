Puerto Rico promueve ley de emergencia fiscal

Lee también

El Gobierno de Puerto Rico presentó ayer la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico que establecerá los mecanismos para atender el problema de liquidez, además de pagar a los acreedores, y se presenta como una versión propia de la Ley de Moratoria.Así lo anunció el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló.Rosselló recalcó que con la medida y las anteriores aprobadas, además de las órdenes ejecutivas, se podrá atender el problema de liquidez del Gobierno.“Esta ley no es una ley de moratoria, esta es una ley de cumplimiento. Quiero hacer esa distinción. La Ley de Moratoria que estableció la pasada administración era una ley de impago que decía que cuando se le debiera a un acreedor, aunque hubiera ese dinero, no se tenía que pagar”, dijo.La medida actual “nos permite capturar lo que es ese dinero que ya estaba destinado para ir al pago de la deuda, y asegurar que llegue. Que si no tenemos el capital completo porque estamos atendiendo lo que son los servicios generales, por lo menos se vea la buena voluntad del pueblo de Puerto Rico en pagar”, agregó.