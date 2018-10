Pugna entre Gobierno y pescadores industriales por monitoreo satelital

La implementación del sistema de seguimiento satelital para monitorear a los pescadores industriales por parte del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA), dependencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), ha causado polémica con el sector privado, que acusa a la autoridad de arbitrariedad en la aplicación de la ley.

Una reforma a la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura estableció la obligación de monitorear con satélite las embarcaciones industriales matriculadas en El Salvador, que operan en aguas nacionales y no jurisdiccionales.

Originalmente se estableció el pasado 15 de agosto como fecha para que las 54 embarcaciones tuvieran instaladas sus respectivas balizas o Equipo de Seguimiento de Barcos (EBS). Estos dispositivos son los que envían la información como ubicación, velocidad, y otros datos de forma satelital a CENDEPESCA.

Sin embargo, pasó la fecha y varios no cumplieron, aun cuando se amplió el plazo para el 30 de agosto. De acuerdo con la Cámara Salvadoreña de la Pesca y la Acuicultura (CAMPAC), esto se debe a que el proveedor de las balizas, una empresa recomendada por el mismo CENDEPESCA, se atrasó en el pedido.

Cuando el equipo llegó, los barcos no pudieron contratar a la empresa que se encarga del monitoreo satelital pues no saben aún las especificaciones. Esto está en el reglamento que debe emitir CENDEPESCA, pero no está listo.

Waldemar Arnecke, presidente de la gremial, afirmó que 50 barcos podrían ser multados por alrededor de $17,000 cada uno, cuando consideran que la responsabilidad es de CENDEPESCA.

El director de esta autoridad, Gustavo Portillo, negó que estén aplicando sanciones. Explicó que el reglamento está "desde hace cuatro meses en Casa Presidencial", el presidente de la república lo tiene que firmar.

Aun así, señaló que comunicó efectivamente los plazos para la instalación del servicio, incluso extendió el plazo.

Aseguró que las balizas fueron adquiridas fuera de tiempo y que la empresa se autodeclaró responsable del atraso porque los pescadores así se lo pidieron, para evitar una multa.

Además, Portillo dijo que en los últimos días han registrado a tres embarcaciones pescando dentro de la zona protegida, las primeras 3 millas marinas a partir de la costa.

Arnecke dice que han apelado al MAG por las multas de CENDEPESCA, que si estos no les resuelven de forma favorable podrían ir a la Sala de lo Contencioso, pero para mientras no podrán pescar.