Pupusas incrementan hasta $0.10 en el centro de San Salvador

La fuerte alza en el precio del quesillo ya impactó el costo de las pupusas en el mercado Central. Las pupuserías han aumentado su precio hasta en $0.10, tanto a las pupusas de queso como a las revueltas. Rosa Rubio, es propietaria de la Pupusería Rosita en el mercado Central y tiene 35 años en el negocio de las pupusas, ella afirma que "nunca había comprado el quesillo tan caro" y que desconoce cuáles son las causas del incremento.

En el último trimestre, el quesillo, un producto esencial para la elaboración de las pupusas ha presentado una variación del 35 %, al pasar de $2.0 a $2.69, en San Miguel, según las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sin embargo, las alzas varían según las zonas del país.

Rubio aseguró que ante el alza tuvo que subir el precio de las pupusas de $0.60 a $0.70, y no solo las de queso, a las revueltas también porque el chicharrón también subió.

"Tal vez nosotros no somos tan afectados porque sacamos nuestras ganancias pero el consumidor sí. Lo que uno quisiera saber por qué ha subido y nadie explica. Sería bueno que revisaran, por lo menos para la gente que viene del campo porque son los más afectados porque acuérdese que del salario que ellos viven cómo se van a dar el lujo de una pupusa de $0.70 para tres (personas)", expuso.

No solo la Pupusería Rosita ha aumentado el precio de las pupusas, a ellas se suman las pupuserías Nicolle y Amparito. "Lo que hemos hecho es aumentarle el precio, ni modo, no podemos estarla dando a bajo precio y el quesillo y todo caro. Les hemos subido $0.10, no es nada y la gente a veces quiere la pupusa llena de material", expuso una de las trabajadoras de la Pupusería Amparito, en el mercado Central.

"Nosotros todas las pupusas las dábamos a $0.50 y hoy las estamos dando a $0.60 porque todo ha subido. Pedimos que el Gobierno pueda ver que hace con los precios si es que realmente no se ha dado cuenta que nos han subido el precio de toda la canasta básica, porque a nosotros los comerciantes nos afecta mucho y de aquí dependemos", expuso la propietaria de la Pupusería Nicolle.

Las pupuseras pidieron al Gobierno una respuesta y a la Defensoría del Consumidor un mejor control en los precios.

"Yo por lo menos la pupusa de queso la daba a $0.70, hoy la doy a $0.75 (…) los clientes ya no la compran. La única alternativa es que alguien que esté en esa rama como la Defensoría del Consumidor para que verifiquen esos precios", manifestó la propietaria de la Pupusería Tecleña.

El aumento en los precios también ha afectado a los distribuidores de quesillo en el mercado Central. Tanto las pupuseras como los distribuidores dicen desconocer las causas del incremento.

"Las pupuseras han disminuido sus compras, si antes compraban 15 libras hoy llevan solo cinco o siete. Hasta empiezan a comprar más hila (corriente) que súper especial para nivelar el costo. Yo siempre le he dicho a los clientes que si ellos venden, nosotros vendemos y si ellos no lo hacen por lógica nosotros tampoco. Esto es una cadena", indicó Flor de María Melara, distribuidora de quesos.

Desde hace algunas semanas, el MAG ha intensificado el control al ingreso de lácteos para evitar el ingreso de quesos contaminados, desde Nicaragua. De acuerdo con la Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE), las alzas en los precios no solo se deben a las regulaciones del lácteo sino de los aumentos en los precios de los insumos.

En noviembre, el sector ganadero, reportó alzas de hasta el 100 %, en productos como la soya y el maíz, que representan el 80 % de la alimentación del ganado.