¿Qué pasa con VECA Airlines?

Ayer trascendió que la línea aérea Vuelos Económicos Centroamericanos (VECA Airlines) no realizó los vuelos entre El Salvador y Costa Rica que estaban programados para ese día y que tampoco se podían realizar reservas por ningún medio. El presidente de la Autoridad de Aviación Civil (AAC), René López, aclaró hoy al respecto que la aerolínea no está "oficialmente" fuera de operaciones.Todavía no se sabe con exactitud qué es lo que pasará con VECA, puesto que la entidad no ha brindado su postura oficial sobre la situación, pero López destacó hoy, entre las opciones, que podría integrarse a otra aerolínea u operar con aviones más pequeños. Hasta este momento se conoce que uno de los dos aviones con los que operaban -que era alquilado- ya fue devuelto.Este día los representantes de la empresa se reunieron con miembros de la AAC, institución que asevera que no puede proporcionar más detalles sobre la situación de la aerolínea hasta que esta emita un comunicado oficial.LA PRENSA GRÁFICA ha intentado obtener más información sobre el tema por medio de la persona encargada de comunicaciones de VECA y a través del número operativo y los call center de la compañía, pero no ha recibido respuesta.Por otra parte, la Defensoría del Consumidor aseguró que no ha recibido denuncias de personas pidiendo el reintegro de pasajes.