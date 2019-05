"Queríamos que la LMR saliera con más fuerza"

Los diferentes sectores empresariales de El Salvador están a la expectativa del cumplimiento de la Ley de Mejoras Regulatorias, que fue aprobada el año pasado por los diputados de la Asamblea Legislativa y que entró en vigor el pasado 9 de abril, con la cual podría disminuir el número de trámites y procedimientos que realizan en las instituciones públicas y autónomas. Uno de los objetivos de los empresarios es que la ley les ayude a disminuir sus costos de operación y producción.

La directora ejecutiva de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, cree que esta ley ayudará a evitar que instituciones dupliquen trámites e información con la que ya cuentan.

La Ley de Mejoras Regulatorias se aplica al Órgano Ejecutivo, dependencias, entidades autónomas y demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación se califique de carácter especial. Es decir, incluye a las municipalidades, al Órgano Legislativo y Judicial.

COEXPORT es una de las gremiales que junto la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL), la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO), la Asociación de Distribuidores de El Salvador (ADES), la Asociación Americana de Comercio de El Salvador (AmCham), la Cámara de la Industria Textil y de Confección de El Salvador (CAMTEX) y la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) conforman la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL), que trabajó en lograr la aprobación de dicha ley.

¿Cuál es su expectativa y la del sector exportador con la puesta en vigencia de la Ley de Mejoras Regulatorias?

En sí, esta Ley de Mejoras Regulatorias es algo que buscábamos. Hemos trabajado mucho para llegar a una ley que respondiera mucho a las expectativas que teníamos como sector privado. Lo que buscábamos es que se mejore y se optimicen las condiciones de regulaciones que hay en el país. Lo que ha sucedido en el país es que hay trámites y regulaciones que sabemos de dónde salen. Entre más regulaciones y más trámites, más caras es la operación y menos competitivos somos (las empresas). Además los tiempos para hacer trámites se incrementan. Una de las cosas más importantes es saber quién dice qué trámite se debe hacer y por qué. Por ejemplo, si en un punto fronterizo le piden $10 al exportador porque tiene que presentar "x" documento, o que otro día se tiene que hacer otro trámite a través de un documento sellado por "x" persona. Pero la pregunta siempre es: ¿dónde se hace eso?, ¿de dónde sale? Entonces la idea de esta ley es que todo (trámite) deba tener una razón de ser, y no solo porque a alguien se le ocurra poner un nuevo trámite solo porque sí. En pocas palabras, que se eliminen exigencias y requisitos que no tengan fundamentos.

A su criterio, ¿cuáles serán los beneficios que traerá la Ley de Mejoras Regulatorias a la población en general?

El objetivo es que todo lo que emite el Gobierno (regulaciones administrativas) hacia los sujetos obligados (la población en general) tengan un fundamento y lleven a un beneficio. Esta ley es aplicable a los procedimientos de elaboración de regulaciones, conformación y registro de trámites, y los procesos de simplificación de estos. Se aplica al Órgano Ejecutivo, dependencias, entidades autónomas y demás entidades públicas, aun cuando su ley de creación se califique de carácter especial; incluye a las municipalidades, al Órgano Legislativo y Judicial. El fin más importante de esto es que haya buenas prácticas de gobernanza regulatoria para que se fortalezca la seguridad jurídica, haya más transparencia, haya más agilización y simplicidad en la aprobación de los trámites.

¿Y la puesta en vigencia de la Ley de Mejoras Regulatorias cómo beneficiará al sector privado y exportador?

La mayor ventaja de esta ley es que va a permitir ahorrar tiempo a los empresarios porque los trámites serán en el menor tiempo posible y con el menor costo posible por estar cumpliendo con trámites que no tienen razón de ser. Nosotros siempre hemos insistido en que la facilitación (de trámites) es clave para los negocios para que las empresas y el país sean más competitivos. Esto porque entre más burocráticos son los trámites, le aumenta costos al que debe cumplir con eso. Las mejoras regulatorias podrían ayudar a aumentar las exportaciones del país. Lo que nosotros necesitamos es una ley como guillotina.

¿Y cómo se hará cumplir la Ley de Mejoras Regulatorias?

La Ley de Mejoras Regulatorias tiene un Organismo de Mejoras Regulatorias, que es el responsable de que la ley se implemente. Y para nosotros ese organismo debía de tener un nivel bastante alto de evaluación, en cuanto a cómo serán las regulaciones (administrativas). Es decir, si estas están bien, si los trámites requeridos son existentes y si están respondiendo a los beneficios que se esperan, y si no se deberían de eliminar. Por eso alguien debe estar analizando esto, y debe ser un ente que conozca sobre la materia. Sin embargo, la ley al final quedó limitada porque el Organismo de Mejoras Regulatorias es solo un ente consultivo. O sea que, cualquier opinión que dé el ente no necesariamente es lo que se hará. Es decir, que puede hacer evaluaciones de impacto y lo que sea... Pero ese análisis dará una recomendación a quien sea el ente que se le ocurrió que debe haber una regulación. Ojalá fuera el Organismo de Mejoras Regulatorias. El Organismo de Mejoras Regulatorias tiene un cuerpo directivo que lo estará rigiendo. Hay una creación del Sistema de Mejoras Regulatorias, y el objetivo es que con ellos se va a coordinar las acciones pendientes a las mejoras regulatorias, para asegurar la calidad de las regulaciones en consonancia con un plan general del Gobierno. La rectoría del Sistema de Mejora Regulatoria corresponderá al Órgano Ejecutivo, por medio del organismo al que corresponda dictar y vigilar el cumplimiento de las políticas de Mejora Regulatoria, el cual gozará de autonomía funcional y técnica, en adelante denominado como el "Organismo". La estrategia de mejora regulatoria elaborada por el Organismo, al que corresponde dictar y vigilar las políticas de mejoras regulatorias, será aprobada por el Consejo de Ministros para cada periodo presidencial. Los sujetos obligados tendrán un comisionado institucional de Mejora Regulatoria, propietario y suplente, responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la Mejora Regulatoria con el Organismo. El titular de cada sujeto obligado deberá nombrar al comisionado institucional de Mejora Regulatoria, conforme a lo establecido en esta ley y su reglamento, a más tardar dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presente ley o conforme a la aplicación progresiva de esta.

Ahora que ya está vigente la Ley de Mejoras Regulatorias, ¿cuál es la agenda de trabajo del sector privado para mejorar la facilitación del comercio nacional e internacional?

Hay otro aspecto que es el Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas. Esta es una fase que va después, es correctiva; se crea en el capítulo II de la ley. Su principal competencia es la de conocer las exigencias y requisitos contenidos en los trámites de los sujetos obligados, respecto de los que puede indicar que no han sido establecidos previamente por la ley, o que carecen de razonabilidad. El Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas hace un análisis posterior de los trámites, requisitos, regulaciones, entre otras cosas, y le determinará a la institución que las dictó si realmente son viables o no tienen fundamento. Por lo que esto declarará la falta de fundamento legal. Esto será a partir de la denuncia que realice el interesado. Una vez este Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas haga el procedimiento lo comunicará la institución pública que emitió la regulación, y le recomendará a la institución la adopción de medidas provisionales para que elimine o no el requisito. Este procedimiento puede durar entre 60 y 70 días. El Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas solo podrá recomendar a la institución que aplique una medida de prevención para que deje sin efecto lo aplicado y queda a criterio del titular de la ley la institución denunciada hacerlo o no. Un aspecto positivo es el régimen sancionador que en dicha ley se establece, en la cual el Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas podrá sancionar a los servidores públicos cuando se requieran requisitos o exigencias que carecen de fundamento o razonabilidad. Lo que nosotros buscábamos es que el TEBB una vez que admitiera la denuncia de una persona natural o de una empresa, suspendiera el acto y posteriormente se notificará a la institución pública que emite la normativa y esta tendrá un plazo de 10 días contados a partir del día siguiente de la notificación para justificar la legalidad o razonabilidad del requisito cuestionado.

En general, ¿cuáles son los aspectos que considera que se debe mejorar en el país, en cuanto al tema de burocracia?

Hay un montón de cosas porque en el país hay un montón de trámites en diferentes dependencias. Y esta ley es eso lo que nos permite: hacer análisis y recomendaciones para evitar que surjan regulaciones que no tengan fundamento. Así podemos lograr que El Salvador tenga trámites de calidad y no de cantidad. Como CIFACIL hemos contratado una firma para hacer un estudio de toda la ley aduanera. Y en esta hay un montón de temas relacionados con la tramitología, de cobros y regulaciones. Yo creo que es importante que cada trámite y regulación debe tener una razón de ser que se entienda el sujeto que es afectado. Este tema no es tan fácil de entender. No quiero que quede un sabor negativo. Nosotros nos sentimos optimistas porque pusimos mucho esfuerzo en la Ley de Mejoras Regulatorias, pero queríamos que esta ley saliera con más fuerza y más dientes. Pero al menos logramos esta ley. Lamentablemente debo decir que desde enero de este año a la fecha las autoridades del OMR únicamente nos han enviado un correo con fecha 22 de marzo de los corrientes, en donde aparece un mapa de implementación de la Ley de Mejoras Regulatorias, pero este no fue consultado al menos con las gremiales que integramos CIFACIL (Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio). Vamos a esperar al nuevo gobierno para expresar nuestra opinión, ya que de entrada los tiempos para su implementación son demasiado largos y no reflejan la urgencia de la ciudadanía y del sector productivo por eliminar la excesiva burocracia. Y tampoco tenemos información de la creación del Tribunal de Eliminación de Barreras Burocráticas y por tanto desconocemos a partir de qué fecha se implementará. Solo ha salido el marco general de la ley.