Quirós: el nuevo gobierno debe trabajar con los empresarios

El gobierno entrante, que será elegido en los próximos comicios presidenciales, deberá ver a la empresa privada como una aliada y no como a un enemigo, de modo que se puedan desarrollar en conjunto las inversiones que se requieren para que El Salvador progrese, dijo Samuel Quirós, experimentado empresario que fundó el Grupo Q y actualmente es presidente de Quality Grains.

"Hemos tenido que vivir los últimos 10 años con gobiernos que se han dedicado a insultar a los empresarios, que se han dedicado a decirle al público que los empresarios son los luciferes del mundo, y es una de las razones por las cuales la economía de nuestro país se ha quedado a la zaga en toda Centroamérica", dijo Quirós.

Lamentó que pese al discurso de apoyo a la mediana y pequeña empresa, no se haya concretizado apoyos reales para estos sectores. "Cuando le hacen creer al público que la gran empresa es enemiga de la pequeña, está diciendo algo completamente falso, porque quien más necesita que haya una pequeña y mediana empresa fuerte es la gran empresa, ya que la pequeña y mediana empresa es la creadora de la clase media, y los productos de la gran empresa se le venden a la clase media", aseguró.

Sobre el panorama previo a los comicios del 3 de febrero, Quirós lo calificó como complicado: "Tenemos candidatos que son democráticamente aceptables, pero que mientras no se pongan a prueba, quien quede electo como presidente, es difícil hacer un juicio".

Sobre Carlos Calleja, candidato de la Alianza por un Nuevo País, que agrupa a partidos de derecha, dijo que es un empresario serio y formal, con muy buena reputación, "lo suficientemente formado académicamente para poder escoger un buen Gabinete de Gobierno".

En cuanto a Josué Alvarado, el candidato del partido VAMOS, destacó que es alguien que ha empezado de cero, tanto como empresario y como político, y que "tiene toda la buena intención de hacer algo por El Salvador".

Al candidato del FMLN, Hugo Martínez, lo describe como una persona moderada que "posiblemente al analizar los fracasos de los dos gobiernos de izquierda anteriores daría un golpe de timón a su política para levantar el prestigio de su partido nuevamente".

Su opinión sobre el candidato de GANA, Nayib Bukele, quien actualmente puntea en diferentes encuestas, es menos favorable: "Por último tenemos a un candidato que yo le llamo ‘candidato burbuja’, porque es de esos que aparecen de repente como grandes Mesías, que no tienen la menor idea de lo que están haciendo, pero que tratan de convencer a la gente de que son Jesucristo y que sus competidores son Lucifer".

Agregó que normalmente este tipo de candidatos es puesto en evidencia poco después de llegar al poder. "Antes de los seis meses el pueblo se dio cuenta de que se equivocó y ya es muy tarde. Para el caso de El Salvador, lo que está pasando es que nuestro candidato burbuja se está pinchando antes de llegar a las elecciones", afirmó.

Criticó que Bukele base su campaña en hablar de los errores cometidos en el pasado y no de los beneficios que puede dar en el futuro. "Si tuviera beneficios que ofrecer se presentara a los debates, se presentara ante el público, y se mezclara con la gente del pueblo sin necesidad que nadie los cuide. Ese señor burbuja no tiene nada que ofrecer y por eso mismo yo no creo que tenga ninguna posibilidad".

Apuesta por el crecimiento

Quirós insistió en que cualquier nuevo gobierno que llegue debe tener claro que para que la economía del país mejore se necesita una alianza entre el gobierno y la empresa privada: "Se necesita que tenga la suficiente inteligencia para entender que nuestros países pobres tienen una solución que se llama asocios público-privados, con los cuales en lugar de endeudar el país, lo que se hace es usar inversión privada que será recuperada sin necesidad de impuestos".