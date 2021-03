RENACER apuesta al resurgimiento de cafés especiales

Las buenas prácticas de restauración y manejo sostenible son las apuestas de la Escuela de Administradores de Café "RENACER", en Ahuachapán, para alcanzar una mejor calidad del café salvadoreño.

El proyecto, que es ejecutado desde 2019 por Catholic Relief Services (CRS), enfoca su trabajo en formar a pequeños caficultores en la recuperación del parque cafetalero, con la implementación de prácticas de conservación de suelo y agua, recolección selectiva y procesamiento adecuado.

De acuerdo con Raúl Arévalo, oficial de la cadena de valor del café para CRS, un cafeto necesita un suelo ácido para lograr eficiencia en la fertilización, sin embargo el suelo de El Salvador se encuentra "fuertemente ácido" por el uso indiscriminado de plaguicidas.

"En las condiciones actuales del suelo, quizá ni el 50 % de lo que se invierte en fertilización se está aprovechando", dijo.

Por décadas, la producción salvadoreña de café se mantuvo entre 1 millón y 4 millones de quintales, y a la fecha, esta no supera los 800 mil quintales. En 2020, con el proyecto, los pequeños caficultores lograron exportar 800 quintales y vender 150 quintales en el mercado local. Para la cosecha 2020-2021 esperan exportar 1,200 quintales.

"El Salvador no va a volver a producir lo de hace décadas, pero que llegáramos a dos millones de quintales y que el país sea conocido por la calidad del café (...) al menos hay muchos productores y cooperativas que tienen una gran cantidad de tierra y si se concentran en ir recuperando algunas manzanas eso le dará la dinámica para ir recuperando el resto", manifestó.

Con dos años de ejecución, RENACER ha contribuido a que pequeños productores de Ahuachapán hayan pasado de producir 4 quintales a 38 quintales de café por manzana; además, han mejorado la calificación en taza de 79 puntos hasta 89, en algunos casos.

Una calificación abajo de 85 puntos se considera un café comercial, arriba de 85 puntos como un café especial, aquellos cafés de 88 a 90 puntos como cafés excepcionales, llamados también cafés de origen únicos.

Con más de 89 puntos, una de las fincas trabajadas con buenas prácticas en el marco del proyecto logró el quinto lugar en la Taza de Excelencia el año pasado, y subastó la libra a $33.50, cuando el precio en la Bolsa no superaba el $1.50 por libra.

"Estar aquí me ha ayudado mucho, hoy ya vamos queriendo mejorar la calidad del café, yo ya tenía ciertas ideas pero quiero ir mejorando. Ahorita el café no da para vivir, pero tal vez en un futuro pueda exportar mi café y venderlo a un mejor precio, el productor a veces ni saca lo de los gastos, no es rentable", manifestó María Munsun, propietaria de la finca San Antonio en Ataco y Tacuba, y quien se capacita en RENACER.

Julio Herrera es otro de los beneficiarios, con 3 manzanas de cultivo de café, el productor afirma sacar entre 12 y 13 quintales máximo en una cosecha; con RENACER, asegura que su meta es "mejorar el suelo" que en su zona (Tacuba) está bien desgastado y mejorar la producción.

En RENACER los productores aprenden el manejo de sus fincas aplicando prácticas de cultivos de cobertura, fertilización y el manejo integrado de plagas.

"Tengo deseos de mejorar mi finca y ahora tengo más criterios porque he ampliado mis conocimientos. Para producir un quintal gastamos cerca de $80 y a veces lo compran a $50 o $60 y por eso he llegado a vender la producción por mi cuenta", indicó.

Cada curso tiene una duración de un año y se desarrolla mediante dos jornadas de capacitación teórico prácticas por mes, y comprende tres módulos que se desarrollan de acuerdo a la etapa fenológica del cultivo.

De acuerdo con Sigfredo Corado, coordinador de RENACER, a la fecha han formado a 58 administradores de finca y 45 están en formación. Al inicio el proyecto solo estaba pensado para productores de Ahuachapán, pero cada vez más, caficultores de otras zonas del país están solicitando capacitaciones en el tema, asegura.

RENACER va más allá de formar a los administradores de fincas en la producción, procesamiento y comercialización. El proyecto también incluye capacitación en el control de calidad, catación y barismo.

El curso "Introducción al control de calidad, tostado y catación" busca que el participante conozca el efecto que tiene el manejo de la finca, variedad, altitud, cosecha y beneficiado en la calidad de su café. Los participantes pueden acceder a medias becas y becas completas.

"Queremos empoderar a los productores y que ellos sientan que sí pueden hacer las cosas, lo más importante es que se generan divisas a través del café, buscamos que la gente se sienta orgullosa de lo que hace", subrayó Eduardo Mendoza, de control de calidad en RENACER.

Este año, la Escuela de Administradores de Café impartirá su primer curso de barismo, y el encargado de impartirlo será el bicampeón nacional, Jonathan Mendoza.

Según Mendoza, otra de las metas del proyecto Renacer es empoderar la juventud y que "crea en este grano que mucho rédito le ha dado al país a través de la historia".