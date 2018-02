RHR abre el cuarto hotel Marriott en Colombia

Real Hotels and Resorts (RHR), la unidad de inversiones hoteleras del salvadoreño Grupo Poma, inauguró esta semana el cuarto hotel bajo la sombrilla de Marriott International, y el tercero con marca Marriott en Colombia. El grupo ya contaba con un JW Marriott y un Marriott en Bogotá, y con otro Marriott en Cali.

Este nuevo hotel Marriott en Medellín está ubicado en el centro financiero y de entretenimiento de la ciudad, en el barrio El Poblado en la Milla de Oro. La inversión fue de $41.5 millones.

El hotel cuenta con 163 habitaciones incluyendo ocho suites, “diseñadas pensado especialmente en brindar el mejor descanso al viajero, las habitaciones cuentan con ventanas antirruido, colchón patentado, router en cada habitación para una mejor conectividad, entre otros”, explicó Fernando Poma, vicepresidente de RHR.

El empresario aseguró que quieren que el Marriott Medellín se convierta en el punto de encuentro de la ciudad, para lo cual los visitantes del hotel tienen a su disposición tres opciones gastronómicas y de entretenimiento: The Market, NAU Sushi Lounge y el Corner Coffee & More. “Estos restaurantes son conceptos únicos que creamos en Real Hotels and Resorts, en el caso de The Market es nuestro tercer restaurante de esta marca en Colombia y el noveno en el grupo”.

The Market se identifica por ser un restaurante casual bajo el concepto de “Build your own” en donde los comensales seleccionan de una variedad de ingredientes gourmet para crear sus propias hamburguesas, pizzas, sándwiches, ensaladas y pastas. Nau Sushi Lounge es un sitio con música en vivo en donde se preparan sushis auténticos y coctelería moderna. En el Corner Coffee & More se sirve café colombiano, bocadillos y cervezas en un ambiente más informal.

Ambiente propicio

Real Hotels and Resorts opera, después de concretada esta nueva inversión, 21 hoteles en 10 países. Colombia ha sido un país al que le han apostado fuertemente, no solo con la inversión de cuatro hoteles, sino también con inversión en centros comerciales y edificios corporativos.

“Al ser uno de los motores económicos de Colombia, y la segunda ciudad más importante del país, Medellín fue desde un inicio parte del plan de desarrollo. Es una ciudad realmente fantástica, una ciudad referente en innovación, moda, cultura y su gente es encantadora”, explicó Poma.

Con este hotel tienen presencia en tres de las ciudades más importes del país, y continuarán analizando otros puntos para invertir en futuros desarrollos. “Siempre atentos al entorno competitivo, económico, político, fiscal y social”, agregó el vicepresidente de RHR.