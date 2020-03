Recesión también llegará al país

El COVID-19 no solo está afectando la salud y llevando a la muerte a miles de personas en el mundo, sino que también está azotando la economía global, y El Salvador no se libra de la sombra de la recesión.

Miguel Angel Simán, presidente de la de la Fundación salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), señaló ayer que es necesario atender la emergencia con medidas de prevención y atender los contagios de este virus, pero también hay que cuidar los efectos de la pandemia en términos económicos.

"Estamos poniendo en riesgo una gran cantidad de empleo, hay que cuidar la capacidad productiva que en este momento esta vulnerable ante el cese de operaciones. Algunas o varias empresas pueden verse obligadas a cerrar operaciones", dijo ayer en una conferencia virtual.

Simán detalló que a pesar que es difícil medir rápidamente sí "estamos" en una recesión, las medidas de emergencia que implican cierre de operaciones de un buen porcentaje de la actividad productiva y la poca demanda global, impactará directamente al crecimiento económico e iría en ese camino.

"Me atrevería a decir que las proyecciones que se tenían de un crecimiento del 2 % difícilmente se puede lograr, creemos que el crecimiento va a ser negativo", sostuvo.

Ante este panorama, la Fundación lanzó ayer "30 medidas urgentes" para atender la emergencia nacional, diez de ellas en materia de salud, diez para evitar una parálisis económica y otras diez cuidar la condición fiscal del país.

Emergencia

En materia económica y fiscal Fusades llama a iniciar la producción de manera gradual, ya que las empresas "grandes, medianas y pequeñas" no pueden sostener un paro indefinido. "Muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas están descapitalizadas", dijo Simán.

Ante ello, también apeló a facilitar líneas crediticias de capital de trabajo, flexibilizar el período para pago de impuestos (especialmente de las pymes), acelerar devoluciones de la renta e introducir incentivos fiscales para la industria, especialmente la exportadora.

Simán recordó que hay "miles de empleos en riesgo", de continuar esta situación. También señaló la necesidad de crear una comisión para la reactivación económica del país.

Por otra parte, la Fundación hizo un llamado a cuidar la liquidez de la banca local que será un pilar fundamental para la reactivación económica.

Es necesario "asegurar la liquidez doméstica en un contexto

internacional de liquidez restringida", señalan las medidas propuestas.

Así como salvaguardar las reservas de efectivo del gobierno.

"No hay nada mas importante las reservas de 'cash', en particular con el que cuenta el gobierno para la solidez...", detalló Simán y recordó que en esta situación los mercados financieros internacionales podrían no estar interesados en comprar títulos de mayor riesgo.

En salud

En medidas para atender la emergencia, para Fusades es fundamental y urgente crear hospitales de "campaña" fuera de las centros urbanos para evitar focos de contagio. Dentro de sus medidas señalan la poca idoneidad de la ubicación del hospital en CIFCO, por ser una zona estratégica. Asimismo, señalaron que así es necesario adquirir pruebas del virus y que estas sean aplicados a las personas que están en los albergues y tienen más de 14 días de cuarentena.

La Fundación también aboga por una mayor coordinación con los países de la región y "trabajar de la mano con el sector farmacéutico para asegurar la producción masiva de medicamentos".