Reconocen a FUSADES como principal centro de pensamiento en la región

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) fue reconocida por la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos en el ranking de Global Go To Think Tank Index 2017, que busca identificar los centros de pensamiento más eficientes e influyentes.

El índice colocó a FUSADES como el centro de pensamiento más importante en Centroamérica y como el decimosexto en Latinoamérica y el Caribe. Además, la fundación ingresó a la categoría Best use of media a escala mundial.

FUSADES es una organización privada de desarrollo sin fines de lucro, que se define como “dedicada a la búsqueda permanente del bien común, teniendo como razón de ser y de gestión al salvadoreño”.

Se ha dedicado a promover propuestas de políticas públicas en los campos económico, social, político, legal e institucional, las cuales son presentadas a la sociedad civil para generar debate y análisis.

Desde 2011, la fundación ha destacado como referente regional. Esta, además de las propuestas, realiza investigaciones e informes sobre la coyuntura del país en áreas como lo social y la economía.

En el área económica, la fundación mantiene de cerca una vigilancia sobre el desempeño del país, del clima de inversión, del estado de las finanzas públicas y de otros factores.

Entre los tanques de pensamiento de Latinoamérica, el que lidera el índice es la Fundaçión Getúlio Vargas, de Brasil, seguida de Fedesarrollo, de Colombia.

En cuanto a centros de pensamiento de Centroamérica, destacan otros, como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, de Guatemala, en el puesto 30; la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, de El Salvador, en el 35; y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Costa Rica en el lugar 64.

Destacan labor

El índice colocó a FUSADES como el centro de pensamiento más importante en Centroamérica y como el decimosexto en Latinoamérica y el Caribe. demás, la fundación ingresó a la categoría Best use of media a escala mundial.