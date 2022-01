Recortan $10.6 millones al subsidio de la electricidad

La asignación para financiar el pago del subsidio a la energía eléctrica sufrió un recorte de $10.6 millones en el presupuesto general que la Asamblea Legislativa aprobó para el 2022, según las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda en su portal de transparencia fiscal.

Cuando el proyecto fue presentado ante parlamento, el 30 de septiembre pasado, la propuesta de Hacienda era que se destinarán $64 millones a esta partida, tal como se había venido haciendo en los presupuestos de los últimos tres años; sin embargo, tras la votación, los recursos asignados para el pago del subsidio se redujeron a $53.3 millones, de acuerdo con una recopilación elaborada por LPG Datos la unidad de investigación social de LA PRENSA GRÁFICA.

El subsidio a la electricidad es un descuento al cargo por energía que se ve reflejado en la factura de aquellos hogares cuyo consumo mensual ronda entre 1 y 105 kWh, con un máximo de $5. Este cargo representa aproximadamente el 80 % del total del recibo de energía eléctrica.

La entrega de esta subvención es canalizada a través del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET), el cual fue creado en julio de 1998.

Por ley, el FINET tiene dos objetivos principales: subsidiar la construcción y mejoramiento de infraestructura para el suministro de la electricidad en el área rural y subsidiar el consumo de energía eléctrica.

En 2020, un promedio mensual de 911,384 hogares en el país recibieron este beneficio mientras que el promedio mensual erogado para su pago fue de $4.3 millones, lo que sumó $52.1 millones solo para el componente residencial de esta subvención al cierre del año, según la Memoria de Labores 2020/2021 del Ministerio de Economía (MINEC).

Desembolsos

El año pasado, el plan de gastos estatal contempló una partida de $64 millones para el pago del subsidio de electricidad. A noviembre, se había pagado $43.8 millones para el subsidio del sector residencial y $6 millones para subsidio de la energía que se usa para el "bombeo y rebombeo" de agua en las comunidades.

En 2020, también se presupuestaron $64 millones para este subsidio, y se ejecutaron $59.6 millones; en 2019, la asignación ascendió siempre a $64 millones y finalmente se gastaron $62.5 millones, de acuerdo con los datos publicados por Hacienda en su portal de transparencia.

Para el 2018, el gobierno de ese entonces destinó $50 millones para brindar el beneficio a los hogares que aplicaban a los criterios dispuestos, mientras que la ejecución alcanzó los $49.2 millones. Ese año se reformó el reglamento de la ley del FINET para establecer nuevos criterios para la entrega del subsidio.

Con la enmienda, se dispuso que los hogares que recibirían el subsidio son aquellos que "en el plazo de seis meses anteriores al período de cálculo hayan tenido un consumo promedio de 1 y 105 kWh". Además, el usuario debe "ser persona natural, propietario de una sola vivienda y que esta no tenga vocación recreativa o de descanso".

Prioridades

Para el economista Rafael Lemus, la nueva asignación de $53.3 millones para el pago del subsidio en el 2022 "está muy ajustada, muy al filo" sobre todo por los precios actuales de energía.

"No es una cantidad de desplome, póngale que al final falten $5 o $10 millones, es algo que puede remediar en el camino, como un plan ‘B ’ digamos. Ahora, sí denota prioridades, cuando me voy con ese plan ‘A’ de dejarlo bien ajustado, bien al filo, estoy corriendo el riesgo de que justamente en el camino pueda tener esa dificultad de no poder cumplir el 100 % del programa de subsidio y si es un tema bien sensible para la población en lo de las tarifas de energía", indicó el analista.

"¿Qué cosas pueden ser tan importantes como para quitarlo e irme con ese margen tan estrecho? No lo veo razonable, digamos como ‘le voy a quitar a esto para dárselo a esto’. No pienso en algo que sea tan importante y tan directo para la población como los subsidios de energía y de bombeo al agua", acotó.

En concreto, Lemus destaca que si desde el punto de partida se le da $10 millones menos "ya usted tomó esa decisión de irse corto lo que necesita cubrir para los hogares de menos ingresos y está dándole prioridad a algo que desconozco".

"No veo algo que sea tan importante como beneficiar y garantizar que le voy a dar el subsidio a los hogares tienen riesgo en materia de tarifas de energía, pero en esta coyuntura en la cual podemos estar sufriendo de aumentos de precios de energía, a partir de los derivados de petróleo y eso afecta las tarifas de energía", insistió.

Si bien hay avances en la transición a una producción de energía con fuentes renovables, en el país aún se depende de generación con fuentes fósiles.

De acuerdo con un informe sobre perspectivas globales y energía para el 2022, elaborado por la agencia calificadora Moody´s y publicado en diciembre pasado, los precios del petróleo se mantendrán elevados y volátiles este año.

"Los precios mundiales del petróleo probablemente se mantendrán por encima del punto medio de nuestro rango de $50-$70 por barril a mediano plazo, con la recuperación de la demanda de petróleo y un crecimiento modesto de la oferta", prevé la calificadora.

Durante las administraciones del FMMLN se impulsaron una serie de cambios para focalizar los subsidios a la población. Una de las subvenciones que experimentó más cambios fue la del gas propano.

De entregarse a las empresas gaseras directamente se pasó a dar a los hogares de forma directa, primero a través del recibo de electricidad y después con la Tarjeta Solidaria, un mecanismo que persiste a la fecha. Además, se depuró el padrón de beneficiarios varias ocasiones. En El Salvador también se subsidia el agua potable y el transporte público.