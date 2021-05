Recuperados los empleos perdidos en pandemia

Luego de catorce meses de iniciada la pandemia, El Salvador ha recuperado los empleos perdidos entre marzo y junio de 2020 a causa de la cuarentena estricta. El Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) reporta que en abril de este año se sumaron 8,373 cotizantes llegando al total de 81,778 empleos formales.

Aunque la generación de empleos en abril es menor que la de marzo (que fue de 10,253) es suficiente para superar la cifra de febrero de 2020 por 1,878 cotizantes más.

Según la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) los sectores que presentaron mayor caída de empleos fueron el textil y de confección, que reportó más de 5,000 empleos perdidos entre enero y septiembre del 2020, lo mismo en el sector de alimentos que reportó 2,444 empleos menos. Comercio, turismo y educación fueron otros sectores duramente afectados. Sumado a esto, El Salvador necesita generar al menos 50,000 empleos anuales para cubrir la demanda de las nuevas generaciones que entran al mercado laboral, ya sea bachilleres o graduados universitarios. En declaraciones recientes Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever, dijo que "del Instituto de Soyapango, de 300 alumnos que se gradúan cada año, solo tres van a la universidad y 297 siguen su vida como pueden", es decir, son candidatos a ingresar al mercado laboral.

Merlin Barrera, economista, se remite a la información estadística del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por considerarla "más precisa" para poder evaluar cuánto se ha recuperado el empleo y cuánto queda pendiente.

Allí los últimos datos llegan a febrero, por lo que comparó las cifras de febrero 2020 y febrero 2021. En febrero 2020, había un total de 866,823 cotizantes, y en 2021, 837,316. Hay una diferencia de 29,507 empleos menos en febrero 2021.

"Cuando se ve la composición de ese empleo entre público y privado se encuentra con que es en el sector privado donde no se han recuperado los empleos. Hay una diferencia de 35,903 cotizantes menos que en 2020 porque en el sector público sí se han incrementado los empleos en 6,396", dijo la experta.

En total, "todavía hay 30 mil empleos no recuperados de febrero a febrero, de marzo a abril pueden variar un poco".

La economista explica que en el país puede haber un incremento en la "ocupación, pero no es empleo, hay una diferencia sustancial, empleo es personas ocupadas que cotizan, contratadas, que tienen seguridad social y beneficios".

"Mi particular percepción es que todavía no existe ese nivel de actividad económica que puede reactivar, que además la política que utilizó BANDESAL, por ejemplo, de dar una considerable cantidad de recursos al sector informal sin solicitarles a cambio nada, ha sido un incentivo para que empresas que estaban cotizando pasen al sector informal ya no tienen que dar seguridad social a sus empleados, ni el manejo de la contabilidad. Muchos programas están siendo diseñados más para atender una estrategia política que un verdadero plan de reactivación económica", dijo la experta.

Añadió que se está incentivando la informalidad y castigando a las empresas que están en el mercado formal y haciendo su mayor esfuerzo por mantener su planilla y pagar sus impuestos.

Dada la cantidad de empleos que aún falta por generar, "esas 30 mil personas están dispuestas a hacer cualquier cosa. Es definitivo que la calidad de empleo que se está generando es de menor calidad porque las necesidades son muchas, tanto en producción, como en empresas que están reduciendo costos, realizando ingenierías como quitar las posiciones con mejores salarios sin importar las competencias", añadió.