Red eléctrica de Centroamérica requiere $200 millones para evitar apagones

Un estudio reciente del Ente Operador Regional (EOR) detectó que la red de transmisión de Centroamérica requiere inversiones por el orden de los $208 millones, de los cuales, $72 millones corresponden a proyectos vinculados al sistema hondureño, donde se registró una falla el lunes pasado que dejó sin energía a gran parte de la región.

"Es lo que hemos identificado que se necesita a nivel regional. Pero cada país, además de eso, tiene obras de transmisión que construir para su crecimiento local. Las cantidades (de inversión) a nivel local son mayores", aclaró René González Castellón, director ejecutivo del EOR.

Un fallo en la red eléctrica hondureña dejó a oscuras a Honduras y "apagó" cerca del 40 % del área que integran seis países interconectados. La causa: la falta de robustez de los sistemas nacionales y también del regional.

El más grave de este tipo de eventos se había registrado en julio de 2017, a causa de un fallo en la red de Panamá que apagó prácticamente a toda la región durante varias horas.

"Desde el punto de vista técnico, obviamente si no existiera esta línea SIEPAC y no se reforzaran los sistemas de transmisión nacionales los estragos (apagones) fueran mayores, y si no hubiera coordinación regional serían peores", aseveró González.