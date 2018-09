Reestructurarán la deuda de cafetaleros en octubre

El proceso para una nueva reestructuración de la deuda de los cafetaleros en El Salvador iniciará en octubre próximo, con $10 millones de fondos propios del Estado, aseguró este martes el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez.

Para 2019 no han previsto destinar más financiamiento al sector café, porque el presupuesto estimado para MAG tendrá $4 millones menos el próximo año, agregó el funcionario.

"La reestructuración está muy avanzada. Yo creo que iniciamos hoy en octubre este proceso porque ya hemos completado todos los instructivos relacionados al otorgamiento de este financiamiento", afirmó. El sector cafetalero ha estado golpeado desde hace casi una década por los bajos precios internacionales del grano, el embate de plagas y los efectos del cambio climático. Muchos productores no han podido pagar sus deudas.

"Ya están aprobados los lineamientos, ya los tiene el Fideicomiso (de Café) y solo está pendiente una reunión del directorio para acordar ya la puesta en marcha de la implementación de la reestructuración", afirmó ayer Orestes Ortez, titular del MAG, sobre el proceso para tratar de solventar, al menos, la parte financiera de la crisis del sector café.

La reestructuración de la deuda de los cafetaleros es uno de los acuerdos a los que llegó la denominada Mesa del Café, conformada en 2017 para buscar soluciones para el sector. Esta entidad estaba compuesta por representantes del Gobierno y de los productores.

¿Saneamiento?

En lo que respecta al refinanciamiento, la idea es comprar las deudas que acumularon los productores durante el período más intenso de la plaga de la roya –un hongo que ataca los cafetos y provoca defoliación, y que causó estragos en toda Centroamérica–, cuando la cosecha se redujo, de un año a otro, en alrededor de 1 millón de quintales.

Los cafetaleros seguirían pagando sus deudas, pero con mejores condiciones en cuanto a intereses y plazos. Además, con este saneamiento podrán volver a ser sujetos de crédito con la banca. Pero el monto que anunció el MAG, de $10 millones, no es ni la décima parte de lo acordado, y no alcanza para cubrir lo que se ha calculado deben los productores con problemas financieros.

La Mesa del Café también acordó la renovación de 100,000 manzanas de café y una medida temporal para proteger a los cafetaleros en mora de ser embargados por la banca. Pero los productores afirman que ha pasado el tiempo y que los acuerdos no se han llevado a la práctica y más bien han sido frenados por la propia Presidencia de la República.

Amílcar Vega, presidente de la junta departamental de Santa Ana de la Asociación Cafetalera de El Salvador (ACAFESAL), criticó que estos acuerdos no se han materializado. "No hay un acuerdo concreto, ¿qué están esperando?", cuestionó.

Cumplimiento a medias

La Asamblea Legislativa ya aprobó un decreto de suspensión de embargos a fincas de café en mora; pero, el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén lo vetó argumentando que sin suficientes fondos para reestructurar la deuda de los cafetaleros, la medida no era viable. Es el Banco Hipotecario el principal acreedor de los productores.

Lo que la mesa acordó fue que se destinaran $150 millones para poder reestructurar deudas, para esto solo hay $10 millones de fondos propios del Estado, y otros $150 millones para la renovación. En esa línea, el país tenía pendiente un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $86 millones, de los cuales, $6 millones eran donación no reembolsable para crear un instituto de investigación.

No obstante, la mitad de ese crédito iba a ser financiada por Taiwán y hasta la fecha se desconoce qué pasará con él. Vega dijo que no han recibido una respuesta clara por parte del Gobierno, si el dinero se perdió o si se conservará, pues la isla estaría aportando el dinero al BCIE y no directamente al país.

Ortez, quien formó parte de la delegación de funcionarios que visitó China, dijo que sí hay una oportunidad para el café salvadoreño al profundizar las relaciones con el gigante. "En café sabemos que tiene un enorme potencial (...) La Asociación China de Café pronto enviará a su delegación, la cual tiene bastante conocimiento sobre la calidad de café salvadoreño".

Ortez sostuvo una reunión con la cámara de importadores de café de Beijing, "los cuales tienen una cadena de trabajo de 6 millones de personas vinculadas al café, unas son importadoras y otros comerciantes de la maquinaria para café: tostadores, molinos y cafeteras", apuntó.

De la cosecha 2017-20108, la República Popular de China compró 520 quintales a más de $321, en promedio. Taiwán, por otra parte, compró 10,896 quintales a un precio promedio de $196.

Según el Consejo Salvadoreño del Café (CSC), Taiwán seguirá abierto a comprar e incluso promover el aromático salvadoreño.