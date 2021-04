Reforma a ley SAP genera reacciones encontradas

La reforma aprobada a la Ley del Sistema de Ahorros para Pensiones (SAP) permitiría —de ser sancionada por el presidente Nayib Bukele— el retiro del 25 % del monto cotizado por cada salvadoreño, teniendo como requisito haber cotizado 10 años mínimo.

El cambio en términos de edad es importante, podrán hacerlo hombres mayores de 40 y mujeres sin límite de edad. Esto estaría vigente a partir del 15 de mayo de este año. La reforma contempla que a partir del 1 de marzo del 2022 todas las personas puedan hacerlo sin límite de edad.

La diputada del FMLN, Yanci Urbina, atribuye el cambio a las necesidades causadas por la pandemia. "Es una oportunidad para quienes han perdido el empleo o han tenido una disminución en su economía y que, en esa situación, han tenido que enfrentar esta crisis".

Las reformas a la Ley SAP en 2017 dejaban establecido un rango de edades para acceder al anticipo de saldo (Art. 79 de Ley SAP). En el se programaba que en 2023 ya no habría límite de edad para mujeres y hasta el 2024 para hombres.

Cabe mencionar que desde 2017 el SAP ha desembolsado anticipos de saldo a un total de 68,524 afiliados hasta marzo de 2021, lo que representa $440 millones. Solo en el último trimestre, se contabilizan 15,135 casos que equivalen a $102 millones.

Otra de las reformas tiene que ver con un crecimiento escalonado de la tasa de interés anual de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), estimando que para el 2027 no se presten a menos del 5 %. En el 2017 estos tenían una rentabilidad del 4 % en 2021 y 4.5 % desde el 2022.

Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia, declaró que "nada va a pasar, ningún decreto legislativo va a pasar sobre todo si no hay mínimos de estudio, mínimos de discusión", refiriéndose a todos los decretos aprobados a pocas semanas de instaurarse una nueva Asamblea Legislativa.

"No se tuvo reuniones para realizar la reforma a la Ley, según conocimos fue planteado el martes y aprobado en la sesión del viernes", dijo, por su parte, René Novellino, presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS). "Lo ideal que cualquier reforma a pensiones se vea de una forma integral y se haga un estudio del impacto que tendrá, antes de ser aprobado", añadió.

Carlos Pérez, representante de los trabajadores en el Comité de Riesgos de Pensiones, expresó que se trata de "un adelanto de un proceso que ya estaba en marcha desde octubre de 2017. Ya se había hecho un análisis —el gobierno con las AFP— de cuánta gente podía hacer uso de este beneficio, en base a eso se hizo la programación. Esperaría yo que haya una comunicación con las AFP para prever temas de liquidez. Una reforma de este tipo debe ser analizada. Recordemos que las AFP le compran al gobierno las CIP y lo hace con las cotizaciones. El dinero está invertido. Al haber una avalancha de cotizantes puede causar problemas a las AFP".

A diferencia de los mecanismos utilizados en otros países para paliar los efectos de la pandemia, este anticipo debe ser reintegrado. Carlos Pérez añade que el "autopréstamo" desde el punto de vista de los trabajadores es positivo "se perdieron muchos empleos y muchos no se han recuperado todavía. Una gran cantidad de cotizantes se ha quedado sin trabajo, es bueno tener acceso a un ahorro".

Sin embargo, aclaró que todos "tienen que reconocer que se está sacrificando en el futuro tener que trabajar extra, tener que devolver el préstamo. El diputado Francis Zablah propuso la idea de que no se devolviera, que quedará a libertad de los cotizantes pagarlo o no, trabajar unos años extra o retirarse con pensión reducida, pero eso no se ha dado. Los cotizantes que hagan uso de esto [el anticipo] deben estar conscientes de eso".

Por su parte, la gremial ASAFONDOS manifestó que "todo cambio en la Ley tiene implicaciones. Como administradores estamos interesados en entregar beneficios a los afiliados en el presente y futuro. Creemos que para hacerlo con sostenibilidad es importante valorar los impactos en el corto, mediano y largo plazo, previo a realizar cualquier modificación, con estudios técnicos suficientes que respalden la sostenibilidad de las medidas que se deseen tomar".