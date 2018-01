Reformas a Código de Comercio en espera de aval presidencial

Las reformas al Código de Comercio propuestas por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) esperan la venia de la Presidencia de la República para ser enviadas para su discusión a la Asamblea Legislativa.

El pliego fue enviado en junio de 2017 a Casa Presidencial, según comentó Jaime Campos, director ejecutivo del OMR. La última reunión para su revisión se desarrolló en diciembre pasado. “Siguen estando en Secretaría para Asuntos Legislativos y Jurídicos, y está ahí la discusión”, dijo Campos.

El OMR propuso cambios para ocho artículos del Código de Comercio. Uno de estos busca que se reconozca desde el punto de vista legal la plataforma electrónica miempresa.gob.sv, y la segunda propone crear un formulario como mecanismo alterno a la escritura pública para la constitución de una sociedad.

En la primera hay consenso, pero la segunda enmienda ha encontrado cierta resistencia. El Centro Nacional de Registros (CNR), institución encargada del Registro de Comercio, ha dicho entre otras cosas que para dar paso al formulario ya debe de estar implementada la firma electrónica. Sin embargo, la puesta en marcha de esta última ley se ha retrasado y todavía no es posible hacer uso de este mecanismo en el país.

“Hay una discusión muy pendiente. Lo que se manifiesta es que ellos (el CNR) han consultado a algunas asociaciones de abogados y estas habrían dicho que no estarían de acuerdo en que se elimine (la escritura). En realidad no se elimina, sino que se mantiene la escritura y queda opcional”, explicó Campos sobre la propuesta. Otra cosa que dice el CNR es que no puede dar fe de la información que directamente le brinde el empresario.

El OMR espera que la discusión progrese una vez el Ministerio de Economía avance en la firma electrónica y presente anteproyectos como la ley de comercio electrónico y la ley de datos personales.

El director ejecutivo de FOMILENIO II, Wiliam Pleites, dijo en diciembre pasado que aprobar las reformas al Código de Comercio El Salvador podría avanzar unas 40 posiciones en el ranking del Doing Business. En 2017, el país subió 22 escalones en esta medición, pasando del puesto 95 al 73 entre 190 economías.

Mejora regulatoria

Mientras las reformas al Código de Comercio llegan, el OMR trabaja en un anteproyecto de ley de mejora regulatoria. El objetivo de la normativa es revisar las regulaciones y descartar las que son obsoletas.

En la elaboración del anteproyecto se tomarán en cuenta las experiencias de México, Costa Rica, Colombia, Perú y Ecuador. Esta semana el OMR organizó un foro para dar a conocer el caso de México en mejora regulatoria.

Con esta ley la idea es crear un sistema de mejora regulatoria integrado por el OMR, como institución encargada de la supervisión y de su relación con las entidades públicas, ya sea ministerios e incluso municipalidades.

Una de las ideas planteadas es la creación de un observatorio ciudadano que podrá pedir cuentas del trabajo del OMR. La propuesta sería presentada en el primer trimestre del año. El proyecto deberá ser avalado por la Corporación Reto del Milenio (MCC).

En 2018, el OMR se enfocará, además, en el proyecto de simplificación y registro de trámites con el que se propone disminuir en 20% los costos administrativos de los trámites y servicios que brinda el Órgano Ejecutivo en El Salvador.

El OMR surge como parte del componente de clima de negocios de FOMILENIO II, un programa de inversión de cinco años para disminuir la pobreza en El Salvador por medio del crecimiento económico.

En este participan los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos. Durante este período se ha planificado una inversión conjunta de $365.2 millones.

A parte de reducir los costos, el proyecto creará una plataforma electrónica para el registro nacional de trámites. De acuerdo con Campos, con el proyecto se van a reformar normativas, ajustes a procedimientos y digitalización. El inventario inicial de trámites y servicios es de 1,036.

De estos se seleccionará entre 15 % y 20 % que corresponde a los más demandados por la ciudadanía, los vinculados a los indicadores de competitividad, los complejos y los relacionados con el comercio exterior para ser simplificados. La última fase será el análisis y costeo.

Los primeros resultados se esperan para el primer trimestre de 2018. “Vamos a escuchar la opinión de los empresarios”, prometió Campos. Al evento no se invitó a representantes de gremiales del sector privado, excepto a los que ya participan en el consejo del OMR.

Una reforma pendiente en conjunto con la Dirección General de Aduanas (DGA) es una reforma a la Ley de Infracciones Aduaneras para dar un margen de error a los pesos.