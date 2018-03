Refutan demanda que presentó Microsoft

Lee también

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó, ayer, a un juez que deseche una demanda de Microsoft y ratifique una ley que prohíbe a las compañías de tecnología informar a sus clientes cuando el Gobierno pide sus datos electrónicos.Microsoft argumenta que sus clientes tienen el derecho constitucional a enterarse cuando el Gobierno recaba su información privada durante investigaciones criminales.La Ley de Privacidad en Comunicaciones Electrónicas obliga a las empresas a entregar los datos y a mantener en secreto el hecho, lo que viola el derecho de la compañía, consagrado en la Primera Enmienda constitucional, a hablar con sus clientes, según la demanda interpuesta el año pasado.“La gente necesita ser informada de cuando el Gobierno viene y toca a la puerta para decomisar todo ese material que históricamente hubiera estado almacenado en un archivero”, manifestó el abogado de Microsoft, Stephen Rummage, al juez federal del distrito, James Robart.Diversas compañías, Apple, Twitter y Amazon, así como medios de prensa como The Associated Press, the Seattle Times y el Washington Post presentaron compendios a la corte en apoyo a Microsoft.