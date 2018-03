Regia y Suprema mantendrán su sabor, dice consultora a cargo de venta de las marcas

Lee también

Duff & Phelps, firma consultora internacional, dará seguimiento a la venta de las marcas Regia y Suprema por parte de Industrias La Constancia, según anunció hoy la Superintendencia de Competencia (SC).“Creo que será un proceso relativamente rápido, de nuevo, es el mejor interés de consumidores. No genera un corte en la actividad, es decir las cervezas y las marcas adscritas a Suprema y Regia van a seguir en el mercado durante todo este proceso y no se van a alterar en absoluto ni la oferta ni los sabores: todo va a seguir exactamente igual”, aseveró Miguel Pereteiro, director administrativo Duff & Phelps para en México.El representante detalló que su firma juega el papel de un intermediario entre la autoridad, en este caso la SC, y la empresa compradora. El pasado mes de enero, la SC informó la decisión de autorizar la concentración en El Salvador (fusión) entre las cerveceras AB InBev y SAB Miller, propietaria de La Constancia, pero con ciertos requisitos.Entre estas, además de la compra de las marcas de cervezas Suprema -en sus tres variedades- y Regia Extra, están la formalización de relaciones con proveedores y distribuidores minoristas y abstenerse de cometer prácticas competitivas, y de ser necesario, producir ambas marcas por un plazo de hasta tres años para el nuevo comprador y, finalmente, brindar acceso a la red de distribución de Industrias Las Constancia.El plazo de cumplimiento de estas condiciones es de 180 días hábiles. Los honorarios de Duff & Phelps serán pagados por AB InBev, pero señaló que aunque el Estado no paga por los servicios, es la figura a quien se reporta el trabajo.Esta es la primera vez en la que la Superintendencia de Competencia impone una serie de requisitos a una fusión de empresas, por lo que fue necesario la contratación de una firma independiente para que dé seguimiento a las condiciones acordadas, explicó Marlene Tobar, intendente Económica de la SC.