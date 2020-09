Reglamento LACAP no puede chocar con ley, dicen expertos

Las reformas aprobadas recientemente por el Ejecutivo al reglamento que desarrolla la ley que ordena la forma en la que el Estado adquiere bienes y contrata servicios no deben contradecir lo que ya está establecido en la misma ley, señalaron expertos.

Entidades como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) lamentaron además que estos cambios se hicieron de forma inconsulta, y que se esté buscando hacer menos transparentes los procesos.

Marjorie Chorro de Trigueros, investigadora sénior del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, dijo que la reforma del reglamento se hizo de forma "inconsulta y repentina", y constituye un retroceso a los principios de publicidad y transparencia que se buscan en las compras que se hacen con fondos públicos.

"Esta reforma preocupa ya que las compras públicas como regla general deberían ser llevadas a cabo bajo los parámetros de la LACAP, y todo lo que se compre o adquiera bajo esta ley debe publicarse en el Sistema Electrónico de Compras Públicas (COMPRASAL)", precisó.

"Excluir compras directas y de libre gestión del marco de la LACAP abona a la opacidad y falta de transparencia e imposibilita la trazabilidad de este tipo de transacciones", lamentó.

La abogada Claudia Ortiz, directora de Asuntos Políticos del partido VAMOS, dijo que incluir casos en los cuales no se ingrese la información a COMPRASAL contradice los artículos 68 y 71 de la LACAP, que hablan de que tanto para libre gestión como para contratación directa debe publicarse el registro en dicho sistema.

"Esa disposición no sería válida porque contradice la LACAP, contradice la ley, siendo un reglamento, no tendría validez. Incluso si un decreto de emergencia eximiera de la obligación de publicar inicialmente en COMPRASAL, siempre está la obligación de hacerlo para poder liquidar", explicó la abogada, quien insistió en que el reglamento no puede eximir de una obligación que ya está en la ley.

Otra de las reformas es que la convocatoria para las licitaciones y concursos puede realizarse a través de medios electrónicos. El reglamento establecía que se debe hacer en COMPRASAL y por lo menos en uno de los medios de prensa escrita de circulación nacional.

Para el caso de las convocatorias internacionales establece que serán publicadas en medios de prensa nacionales y medios de comunicación electrónica de acceso público. En este punto, la abogada Marcela Galeas opina que no tienen los mismos efectos jurídicos. "En el artículo 47 habla de la inclusión de periódicos digitales como medios de circulación nacional, lo cual no es así, no tiene los efectos jurídicos que tienen los medios impresos de circulación nacional", señaló.

"La LACAP hace una distinción expresa entre medios escritos y electrónicos, por lo que el reglamento no puede venir a hacer una interpretación más allá de la ley", dijo Marjorie Chorro, de FUSADES.

En la reforma que se está haciendo al reglamento se establece que las convocatorias y los resultados de estas licitaciones o concursos podrán publicarse en medios escritos o digitales indistintamente. "Si se quiere hacer este cambio, debe hacerse vía reforma de ley", lo que debe pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa, explicó.

"Este tipo de cambios no pueden hacerse de esta manera por el principio de reserva de ley, ya que la ley establece cómo debe hacerse la publicidad, y si esto quiere cambiarse, debe ser modificada por reforma legal y no reglamentaria, esto apegado también al principio de certeza jurídica", reiteró. "Se advierte un exceso de las potestades reglamentarias que tiene el Ejecutivo por lo que se podría cuestionar por inconstitucional".

Las abogadas coinciden en que ir más allá de lo que dice la LACAP es una actuación en exceso de la facultad reglamentaria que tiene el Órgano Ejecutivo y que en el fondo se estaría reformando la LACAP vía reformas al reglamento.

"Toda reforma debe ser transparente, pública y consultada, especialmente en temas como las compras públicas, y más en un período de emergencia, donde debe garantizarse mayor publicidad a todo lo que se compre con fondos públicos", agregó Marjorie Chorro.