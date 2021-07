"Reglamento de la ley bitcóin debería abrirse a consulta pública": ANEP

Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), expresó que hay muchas inquietudes entre los empresarios ante el desconocimiento de cómo se aplicará la Ley Bitcóin y sobre la redacción de su reglamento.

Selva aclaró que según la Ley de Procesos Administrativos todos estos reglamentos deberían “abrirse a consulta pública no solo a nosotros sino a los ciudadanos”. Añadió que especialmente la banca, empresas y comercios debieran ser tomados en cuenta porque “vamos a lidiar con esto”.

“Así como COEXPORT seguimos a oscuras, se aprobó una ley que genera más preguntas que respuestas y nosotros lidiamos día a día con esto, siguen sin publicarse los reglamentos y tampoco hemos sido incluidos en el proceso de elaboración”, dijo en la entrevista matutina de canal 21.

La Ley Bitcóin coloca como moneda de curso legal a este criptoactivo. La norma entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre. La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) solicitó ayer una prórroga para su implementación una vez se salgan el reglamento, pues desconocen en totalidad su contenido pues no han sido consultados o tomados en cuenta para su elaboración.

A casi un mes de su entrada en vigencia se desconoce el reglamento “ni sabemos qué hacer para prepararnos por eso remarcamos el llamado que hizo COEXPORT de que se dé un plazo que sea realista, que nos permita adaptarnos a los ciudadanos y las empresas y que se publiquen los reglamentos lo antes posible”.

La dirigente gremial hizo énfasis en que aún no tienen claridad sobre los “beneficios económicos de incorporar el bitcóin y por el contrario hemos escuchado muchas voces a nivel internacional y nacional que nos advierten de los riesgos para la economía”.

Aunque es un criptoactivo que ya se utilizaba en el país de forma aislada, su carácter de moneda de curso legal genera incertidumbre en los diferentes sectores productivos.

“Estamos viendo que el mercado internacional a la horas de las horas no está viendo esto con buenos ojos, si no lo hacemos de forma adecuada nos pueden aislar de la economía mundial, a las empresas, a los exportadores y en general al Estado también si no cumplimos con las normativas financieras”, dijo Selva.