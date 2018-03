Regulación excesiva limita inversión, según CET.LA

Lee también

Una mayor flexibilidad en el sector de la telefonía celular, sobre todo en la regulación de los precios podría incentivar las inversiones en el sector, lo que contribuiría a cerrar la brecha digital que persiste en el país, según las conclusiones del estudio “Análisis de la regulación de los precios minoristas de telefonía móvil en El Salvador”, que presentó el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de Latinoamérica (Cet.la).“Si bien en El Salvador se han incrementado los niveles de penetración de telefonía celular, la brecha digital aún es considerable, ya que solo el 27 % de sus habitantes utiliza internet. El cierre de la brecha digital depende en gran parte de la masificación de las últimas tecnologías móviles, y para ello es fundamental flexibilizar los esquemas tarifarios”, afirmó Juan Jung, coordinador del Cet.la.El estudio señala que aunque una regulación de precios puede resultar en un mecanismo efectivo para evitar que las empresas establezcan márgenes de ganancia por encima de las condiciones del mercado se corre el riesgo de que las normas, al ser muy rígidas, impidan a las compañías estructurar paquetes de oferta para competir, y el resultado termina siendo una estandarización del producto, es decir que todas las empresas terminan ofreciendo lo mismo a los usuarios y al mismo precio.Según el Cet.la la regulación de precios se justifica cuando no existe competencia en los mercados minoristas, y es necesario crear un marco de reglas para que una empresa abuse de su posición, es decir que los consumidores se vean en la situación de aceptar los precios o las condiciones de los productos porque no hay ninguna otra opción. No obstante, el estudio determinó que este no es el caso salvadoreño, ya que ninguna de las telefónicas mantiene una posición dominante sobre el mercado y de hecho, los precios, en promedio, se han ido reduciendo. Además, el país cuenta con una ley de competencia que también aporta un marco de control al sector.De acuerdo con la institución, El Salvador es uno de dos países en toda América Latina que mantiene un esquema de regulación tarifaria en los servicios minoristas, lo que desincentiva la inversión en el sector, al restringir los incentivos para el despliegue de infraestructura y la adquisición del espectro radioeléctrico. El Cet.la señala que esto limita la capacidad para lograr mejores y mayores niveles de cobertura, lo que se traduce en retos para lograr la accesibilidad, es decir que expandir la red en el país es más difícil.