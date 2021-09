Relato | "Apenas ganamos $300 y no podemos invertir en eso"

Lejos del éxito augurado por el Gobierno estuvo la entrada en vigor del bitcóin como moneda de curso legal en El Salvador. Poca afluencia de usuarios y puntos Chivo sin funcionar predominaron en el ansiado día, en algunos puntos de San Salvador. Pasaban de las 10 de la mañana y eran pocos los salvadoreños que habían podido descargar la billetera electrónica, y los que la tenían ya habían verificado la volatilidad que han advertido diferentes economistas desde su anuncio en junio pasado.

Óscar Hernández, un tecleño de mediana edad, se juntó con un amigo en el punto Chivo del parque Daniel Hernández de Santa Tecla, para descargar la billetera en su teléfono Android. Ese punto, es uno de los 51 que el gobierno habilitó para brindar asistencia técnica.

"Ayer lo vi en la noticia, y yo desde las 12 de la noche he estado intentado. Como a las 12:30 descargue una, pero ya se las enseñé a ellos y me dicen que esa no es sino que es una azulita con negro", dijo el hombre dedicado a los oficios varios. Para "incentivar" el uso de la criptomoneda, el gobierno entregó $30 equivalentes en bitcóin, un bono que no será convertible a dólares, a personas mayores de 18 años, asegura que con dos objetivos: promover el uso del bitcóin como medio de pago e incentivar que se descargue la billetera electrónica.

“Yo no puedo leer, trabajo en el mercado y apenas puedo contar ¿y voy a poder usar eso?, eso no lo voy a poder usar”.

En el parque, un joven de unos 20 años, asesoraba sobre todo el proceso y "hablaba de lo fácil que es usarla". Mencionó que además de introducir datos personales, fotos del Documento Único de Identidad (DUI) y una foto suya, "el proceso es sencillo", aunque no todos tuvieron la oportunidad de verificarlo ayer.

Comerciantes de la zona aseguraron que no utilizarían la aplicación. "Prefiero perder la venta", dijo una comerciante que optó por no decir su nombre. Ella, por ejemplo, dijo que iba a valerse de lo dicho por Bukele el pasado 24 de junio, sobre que nadie estará obligado a recibir bitcoines si no quiere, y ella no quiere.

"Con el dólar nos estafaron, nos costó aprenderlo, pero ahorita ya estamos acostumbrados a eso", expresó.

Por su parte, Cristabel Ventura, que rondaba el parque de Santa Tecla, indicó que no estaba interesada en experimentar con la criptomoneda, ya que no había suficiente información al respecto. "Ganamos apenas $300 y no podemos estar invirtiendo en eso y que de repente se caiga más", opinó.

Descontento. Una ciudadana afirmó ser analfabeta por lo que no podrá usar bitcoines.

Los adultos mayores predominaron en algunos puntos Chivo. "Yo vengo a que me lo pongan en el teléfono, yo no sé nada, estoy aprendiendo. A mis 75 años, estoy desconectado de mucha tecnología, aquí vamos confiados de mucha gente más inteligente y lo que sé es que en otras partes del mundo está funcionando y no podría decir si sería un éxito o un fracaso", expuso Roberto González, en la plaza Salvador del Mundo.

Sin embargo, Blanca Pérez, una mujer que se encontraba en la plaza, comentó que pese a tener un negocio no iba a descargar la aplicación alegando que no confiaba en dinero que no podía contar con sus manos.

“Ya hubiera sido mejor que volvieran al Colón, eso sí hubiera sido chivo”.

Lo mismo dijo Daniela Silva, una vendedora ambulante de café y pan dulce. Ella asegura que no tiene un teléfono inteligente, por lo que no puede usarlo, pero tampoco quiere. "Ya hubiera sido mejor que volvieran al Colón, eso sí hubiera sido chivo", manifestó.

En otro punto de la ciudad, en Metrocentro, ya casi eran las 12 del mediodía y eran pocos los que mostraban interés en conocer sobre la moneda digital. En este sitio, el cajero no estaba en funcionamiento, uno de los encargados afirmó que se había dado una falla eléctrica y no sabían cuánto tiempo tardaría en funcionar de nuevo. Según el Órgano Ejecutivo, más 200 cajeros estarían disponibles para la puesta en marcha de la nueva Ley Bitcóin.

En Merliot el panorama era el mismo, aunque algunos habían buscado diferentes alternativas para obtener su bono de $30, como explicó un empleado de un call center. "Lo descargué pero no directamente de la aplicación porque no se puede por el momento, lo hice desde la aplicación de Huawei", refiriéndose a la App Gallery que había descargado en su móvil Samsung.

Consultas. Varias personas intentaron utilizar la nueva tecnología.

"A algunos compañeros no les está funcionando bien por el modelo de teléfono, quizá porque son un poco viejos, la app no les funciona al 100 %", expuso.

Por otro lado, el joven añadió que ya había depositado dólares en Chivo. "Estuve probando, ya hice transferencias, metí dinero para hacer la prueba, de igual forma estuve probando transferencias de bitcoines a dólares en otros celulares, es bastante rápida la verdad", explicó. A la vez, aclaró que solamente opciones extras como las transferencias a bancos todavía no están disponibles, aunque se podrán hacer luego, según le informaron los agentes.

En Merliot, al pedir declaraciones al personal que atendía sobre las fallas que se estaban presentando, aseguraron que no estaban autorizados a dar esa información, situación que se repitió en otros puntos al ser consultados por LA PRENSA GRÁFICA.

En la Plaza Gerardo Barrios, en el centro de San Salvador, Jenny Vásquez, manifestó que la aplicación le había dado problemas y no la podía usar. Los agentes de Chivo le dijeron que en el transcurso de la noche o al siguiente día iba a poder hacer uso de ella.

Volatilidad. El bono de $30 ya había bajado a pocas horas de haberse asignado.

Mirtala Vides, se unió a las decenas de comerciantes que aseguran que no usarán bitcóin. Para Mirtala, el bitcóin "no está bueno", ya que hay un montón de gente analfabeta que no podrá usarlo.

"El gobierno lo está haciendo a opinión de él y menos del pueblo. Él (Nayib Bukele), ya está haciendo lo que quiere con nosotros, porque habemos bastante gente que no podemos usar el teléfono y cómo vamos a usar eso. Yo no puedo leer y trabajo en el mercado, apenas puedo contar ese dólar, ¿y voy a poder usar eso?, eso no lo voy a poder usar, entonces nos vamos a morir de hambre", dijo la comerciante.

A la jornada accidentada del bitcóin se sumaron las protestas multitudinarias por su entrada en vigencia como moneda de curso legal en el país, la cual ha sido considerado como un medida de alto riesgo por expertos.