Relato | "Hasta este momento no sé nada, ni cuánto vale el bitcóin"

A pocos días de la puesta en marcha de la Ley Bitcóin, muchos comerciantes y propietarios de pequeños negocios reconocen el total desconocimiento acerca de cómo se aplicará. Aunque algunos, los más jóvenes, están a la expectativa también dijeron desconocer cómo funciona y que "van a probar" cómo funciona.

"Hasta este momento no sé nada, ni cuánto vale", dijo Karina Hernández, de la zapatería artesanal Niko Cactli, ubicada en las principales calles de Antiguo Cuscatlán. Ella es la dependiente y aseguró que "hasta el momento no hemos hablado (con su jefa) si se va a implementar lo del bitcóin, acuérdese que eso quizá lleva un proceso, tampoco ni se cómo utilizarlo, yo preferiría mejor no utilizarlo", dijo.

“Eso es para los millonarios no para uno aquí en el mercado”.



Magdalena, vendedora de verduras del Mercado Dueñas.

La Ley Bitcóin entrará en vigencia el próximo 7 de septiembre y establece que todos los comercios deben aceptar la criptomoneda como forma de pago. La billetera digital Chivo será la plataforma utilizada para hacer los pagos y en principio, quienes la descarguen en su teléfono inteligente recibirán $30 en bitcóin, es decir, 0.00060 satoshis en la cotización de ayer (un bitcóin es divisible en 100,000,000 "céntimos", llamados "satoshis").

Hernández se sorprendió de saber que el 7 ya deberá implementarlo, pero inmediatamente hizo alusión a que ya utilizan otros métodos de pago digitales y que "aun siendo del banco hay personas que no les gusta".

Ante la volatilidad que representa el bitcóin, ella se preguntaba si los precios deben variar también. "Eso no se podría porque uno no puede estar jugando con los precios y los clientes". La criptomoneda es muy variable, en abril de este año 1 bitcóin se cotizaba por $63,780 y solo un mes después llegó a menos de $40,000.

Todo listo. En el mercado Dueñas el cajero Chivo está listo para ser usado.

Lilian Vásquez, de 25 años, junto a su cuñada abrieron hace cuatro meses una tienda especializada en regalos personalizados y detalles decorativos. La joven explica que no se han enterado mucho sobre cómo funciona. "No hemos visto bien las noticias", dijo. Aclaró que si alguien llega pagando con bitcóin no lo podrían acepta.

Charlotte, un negocio de ropa y accesorios, es manejado por Raquel Portillo, una mujer de 30 años. Dice que usan la banca digital, "cuando ya esté el bitcóin vamos a descargar la aplicación y ver cómo es su funcionamiento. La banca es fácil", dijo.

Al consultarle si espera recibir algún beneficio del uso de la criptomoneda analizó "no nos da ni nos quita nada, pero es posible que tal vez ganemos". Ella además espera que al recibir el bitcóin logre mejorar en las ventas. "No sabemos cómo va a funcionar. No sabemos si un bitcóin cuesta un dólar o 5. No sabemos cómo poner precios, pero estamos emocionadas".

En el Mercado Dueñas de Santa Tecla ya cuentan con un cajero Chivo. Magdalena, una vendedora de verduras dice que su mayor deseo es que "no fuera obligación porque uno no lo entiende, ‘anantes’ me puedo mi teléfono si quiero hacer una llamada, de que vamos a perder vamos a perder... el dólar por lo menos fue estable aunque nadie nos consultó", dijo.

Al comentarle que el valor de un bitcóins de $50,000 (según la cotización de ayer), ella se preocupó sobre los precios de cada producto que vende, "eso es para los millonarios no para uno aquí en el mercado", concluyó.

Una vendedora de plátanos y frijoles, que junto a su madre maneja un puesto importante, dijo "yo creo que no vamos a poder usar ese volado porque nosotros vamos a comprarle a la gente del campo, que viene de cantones, que cosechan, y ellos ni teléfono usan". La mujer de 40 años dijo que no utiliza la banca digital y solo Whatsapp puede usar. Aclaró que los clientes no le han preguntado si lo usará.