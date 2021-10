Relato | "Hoy compro menos comida y traigo más dinero", expresan consumidores sobre inflación

En medio del tumulto de personas y ruido característico del Mercado Central en San Salvador, Juana Hernández (Doña Juanita) se abre paso en busca de la comida para la semana, entre estos unos pescados para comer rico, con sus dos nietos y ella, dice.

Doña Juanita ya pasa de los 60 años, tiempo en el que ha aprendido a ser organizada con su dinero, pero cada vez es más difícil comprar lo que necesita. Asegura que, antes, con $20 le alcanzaba para comprar, pero ahora trae $50 y "como todo está caro ya no alcanza la pita".

La sensación de que hace unos meses el dinero alcanzaba más, no es una simple percepción. Los precios de los alimentos han subido en comparación al año pasado, así lo confirman datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).

"No sé qué hacer", es uno de los lamentos que Doña Juanita más repite mientras recorre el mercado. Compra $1 de tomate, y su cara muestra disgusto al ver que solo le dan 10, recuerda que hace unos días todavía le daban 15 por el mismo precio.

El vendedor asegura que él da buen precio. "Otros dan solo siete u ocho, y viene más caro", le explica, pero ella solo sigue su camino. Aún le queda por comprar cosas, entre estas su ansiado pescado.

"Hoy compro menos y traigo más dinero, menos cebollas, menos tomates, en veces me daban 15 tomates por un dólar y hoy son 10 y no me alcanza, luego se me acaban y tengo que ir a morir a las tiendas", manifiesta mientras se detiene para comprar unas cebollas, otro de los productos que más aumentos han presentado en lo que va del 2021.

"Y es que todo está caro, antes me daban ocho o diez cebollas, y hoy esto ya es menos para la comida. Antes todo era casi regalado, antes era colón y compraba uno todo, hoy no, dólares y no alcanza, hoy todo es de dólar", se lamenta una vez más Doña Juanita mientras cuenta las pocas monedas que le quedan para comprar la comida de la semana.

Los precios están subiendo a rápida velocidad. La tasa inflación mide dicha velocidad y hasta septiembre fue de 4.9 %, según el Banco Central de Reserva (BCR). Esto significa que por la misma cantidad de dinero, los salvadoreños compran menos alimentos , en comparación a unos meses atrás.

Esto lo constata Doña Juanita quien indica que aunque hizo el presupuesto antes de salir de su casa, "ha comprado poquitas cosas" con sus $50, dinero que con esfuerzo gana cuidando a una señora, solo son horas, dice, es casi una caridad porque le pagan una "pichichuela". Sus nietos son menores de edad, y aún no trabajan, ella los cuida desde la muerte de su hija.

Doña Juanita como toda mujer cabeza de hogar intenta "estirar" al máximo el dinero, a veces compra carne, afirma, una de molida y seca, y así va uno viendo que puede comprar pero no siempre alcanza. "Nombre esto dura cuatro o cinco días no más, y ya estuvo", dice mientras se acomoda la bolsa que cuelga de su hombro con las compras.

"Por ejemplo el aceite está carísimo, yo lo compraba a $1, hoy está a $1.40 la botella. El maíz está caro, ese lo compraba yo a $15 y hoy está a $24 el saco de 100 libras, imagínese, está caro, el maicillo, caro, el pollo, la carne, el huevo", termina con un suspiro, mientras que al fondo, las voces de algunas vendedoras reafirman lo que cuenta Doña Juanita, sí, todo está caro.

Las alzas en los precios de los alimentos tienen un fuerte componente internacional, por el incremento en los costos de las materias primas y bienes de consumo.

"A agosto de este año, aquellos productos que más incidieron en que los precios hayan crecido tiene que ver con el incremento en el costo de la energía, el gas licuado y gasolina, debido a que estos servicios son prácticamente insumos de toda la cadena, tanto para producirlos como para transportarlos", explica la economista Merlin Barrera.

Se estima que en septiembre se alcanzó la tasa de inflación más alta registrada desde abril de 2012 y se prevé que continúe. Para Barrera, es alarmante puesto que golpea indiscutiblemente el presupuesto de los hogares .

Doña Juanita se para por tercera ocasión en un puesto de pescado con la intención de comprarlo, pero desiste, no le alcanza y es chiquito. Ni modo se quedará con las ganas de comer rico, dice, busca la salida del mercado pero antes recuerda que tampoco ha comprado aceite, al ver en su bolsa, sigue, ya no le alcanza, solo le queda el $1 para regresar a su casa.

Tendencia. La tasa de inflación podría superar el 5 %, al cierre del 2021, dicen expertos.

Productos. El huevo, aceite y harinas presentan mayores incrementos.