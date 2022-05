Relato | “La alimentación para mis hijos ya no es la misma”

El costo de la canasta básica sigue subiendo en El Salvador y está provocando que algunas personas coman menos, por ejemplo la familia de Sonia Ayala, la cual pidió al Gobierno bajar los precios de los alimentos para poder consumirlos.

"La alimentación para mis hijos ya no es la misma, ha bajado. Antes compraba el cartón para que nos durara pero está a cuatro y fichas, y entonces hoy la mitad compro. Carne ya no hemos comprado porque demasiado cara y el pollo si de vez en cuando comemos porque también está caro", dijo la madre de familia.

Datos de la Dirección de Estadísticas y Censos (Digestyc) indican que durante abril, el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) urbana alcanzó los $223.86, $24.62 más en comparación con enero de 2021, cuando promedió $199.24. En la zona rural, la CBA llegó a $163.93, $22.25 más que en enero del año pasado.

Pero el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se atrevió ayer a segurar: "En El Salvador comenzó a disminuir los precios de los productos de la canasta básica".

El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) afirmó que 3 de cada 10 salvadoreños han dejado de comprar alimentos por los altos precios. Asimismo, prevé que "los precios continúen y en consecuencia, el consumidor perderá más su poder adquisitivo.

"Yo les digo: ‘miren hoy no estamos para estar comiendo demasiado, hoy no vamos a comer dos huevos en el desayuno porque no va a alcanzar’", comentó Sonia.

La familia Ayala solo cuenta con el salario mínimo de la hija mayor de Sonia y los ingresos de ella, de la venta de pan dulce y empiñadas en la calle. Eso le deja $8 de ganancia en el día, con lo que puede ayudar "aunque sea a pagar la luz", porque hasta eso está caro, dice.

La habitante de Cuscatancingo, recuerda como hace unos meses todavía ganaba entre $15 y $12 al día, pero ahora ya no se puede porque el precio del pan ha subido. "Ahora estoy sacando solo $8. Imagínese que ha bajado pero digo yo que ‘pior’ es nada. El pan ya no lo hacen normal sino que es más pequeño lo que quiere decir que la ganancia ya no es la misma. Todo ha subido y a mí me ha bajado", expuso.

El último dato de la Digestyc reporta que el índice de precios al consumidor (IPC) llegó a 6.5 % en abril. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas es la que más variación presentó con 10.89 puntos.

Según Sonia, "a modo de tener más ingresos", uno de sus hijos "estaba metiendo papeles" para trabajar, pero con lo del régimen de excepción ya no. "Hasta que pase esto le digo que vaya a buscar trabajo porque así nos ayudamos un poco, ya va a comer más le digo, yo le digo que no se sienta mal, a veces gran depresión que agarra porque son buenos para comer, pero a mi hija no le puedo dejar el cargo solo a ella", manifestó.

La vendedora aseguró que la decisión de no dejar que su hijo salga a trabajar es porque "en las casas, a varias les han sacado a los hijos aunque no tengan nada que ver (con pandillas) y eso no es bueno. Ese es mi miedo, dejarlo ir a trabajar a otro lado porque andan sacando de los trabajos también", dijo.

La madre de tres hijos pidió al presidente Nayib Bukele bajar el precio de los alimentos para poder consumirlos. "Yo no sé porque pasa todo esto, pero a los pobres es que siempre nos afecta más", concluyó.