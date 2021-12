Relato | "Si no compran pronto se van a quedar sin artículos navideños"

La crisis de los contenedores y alto precios en fletes ya está afectando a comercios en el centro de San Salvador. Héctor Henríquez es uno de los muchos comerciantes que venden en la calle Rubén Darío, una zona que era muy colorida, llena de luces, adornos y árboles navideños en esta temporada. Era, porque, en comparación a años anteriores, son pocos los negocios que están ofreciendo estos artículos, por los atascos de furgones, confirma el vendedor.

Él se refiere a los atascos en los mayores puertos internacionales y los cierres temporales de algunos terminales marítimos chinos debido a las estrictas medidas por el covid-19, situación que ya viene desde hace semanas.

Hasta el 15 diciembre calcula que le alcanzarán los productos navideños, porque aunque ya llegó el mes de la Navidad, lo que está a la venta es lo único que habrá, ya no se podrán más comerciantes ponerse a vender estos artículos asegura.

Héctor tiene 42 años en el negocio de artículos navideños y es de los pocos que "acaparó" estos artículos en octubre cuando las tiendas de los chinos empezaron a traer productos, indica. Estas tiendas es donde se surten los comerciantes de la capital e incluso de otras zonas del país.

"Como 22 días duró que tenían en existencia, ahorita si uno va ya no tienen producto, el que logró comprar bueno, el que no se quedó sin nada", explica. Algunas gremiales del país, ya habían advertido sobre la escasez de productos en la época de Navidad, al igual que en otras partes del mundo.

Son cientos de personas las que transitan esa calle durante el día, pero son pocos los que hacen una parada en el negocio de Héctor, donde ofrece árboles de navidad que rondan entre los $6 y $40, guías de 100, 200 y hasta 300 luces, de $2 hasta $9. Algunos compran, otros solo observan y pasan de largo.

El negociante afirma que está consiente que los precios van a subir, porque "los contenedores que entren al país traerán los productos más caros", lo cual afectaría aún más sus bolsillos de los salvadoreños.

Aunque esta situación ya está sucediendo, expone, hay negocios que están dando todo más caro porque al ver que existe escasez "acapararon donde los chinos y están dando más caro", sin embargo, asegura que él mantiene los precios desde hace tres años, porque "al cliente hay que darle un precio justo y atenderlo bien, porque si no se le atiende bien se va disgusto y ya no vuelve", dice al terminar de regatear con una persona un árbol de navidad y a la cual no logró convencer.

Héctor calcula que a mediados de diciembre tal vez si alguien encuentra un arbolito va a ser el doble de caro, ya va a ser difícil". "Yo les hago un llamado a todas las personas que vengan ahorita, pronto, porque se van a quedan sin artículos, sin juguetes, sin árbol y sin guías", advirtió el lugareño de San Marcos.

Productos. Héctor ofrece juguetes y árboles que rondan entre los $6 y $40, además de guías de 100, 200 y hasta 300 luces, de hasta $9.

Padres precavidos

La escasez y altos precios no son solo en los artículos navideños, también han subido los precios de los juguetes, sobre todo de los dinosaurios, uno de los productos preferidos de los niños, según las más de cuatro décadas de experiencia de Héctor como vendedor.

Pero los padres se están preparando para no dejar a los niños sin un juguete aseguró el comerciante con más de 40 años de experiencia en el negocio, esto porque, "no ha llegado la temporada en que le regalan a los niños pero ya se está vendiendo gracias a Dios". "Yo he visto que, por ejemplo nosotros tenemos 15 días de estar vendiendo bastante el juguete, quizá están acaparando por si sube, a saber, pero ya se está vendiendo bastante", dice.

En cuanto a precios, explica que a los dinosaurios les han subido bastante, porque por ejemplo el dinosaurio que daba $20, hoy lo está comprando a $22 por docena, entonces tiene que darlo a $24 o $25. El tamaño no importa a la hora de subir los precios, "a todo lo que es dinosaurios le han subido, el de $10 ahora cuesta $15".

En octubre, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Cader, indicaba que de no haber una solución en el corto plazo, el tema del abastecimiento para la temporada se iba a complicar. ¿Qué hay en la navidad? regalos y todos los regalos son importados, la gran mayoría", decía.

Pese a todo, Héctor considera que la temporada va a estar buena, mejor que la del año pasado "el año pasado todo el mes de noviembre no se vendía el juguete y ahora sí se está vendiendo bastante, como que se a lograr dos temporadas en el mismo año", manifiesta mientras organiza unos aviones de juguete.

Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el costo del flete de un contenedor entre Shanghái y América del Sur antes de la pandemia era de unos $2,000 promedio y ahora ha subido a más de $7,000. En Latinoamérica la situación varía según cada país.

Aún no se define cuanto tiempo más continúe esta situación de los furgones, lo que sí se sabe es que los precios siguen para arriba, y no, no solo en el país, sino que en el mundo, por lo que hay que ser precavidos, aconsejó Héctor, mientras acomodaba unos espejos, producto que vende en el resto del año.

Recomendación. El vendedor sugirió a los consumidores comprar con tiempo sus artículos decorativos.