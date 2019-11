Renuncia presidente del Banco Central de Reserva

Carlos Federico Paredes presentó ayer su renuncia como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), la cual será efectiva a partir del 1.º de diciembre próximo.

Paredes dijo telefónicamente que había convenido con el presidente de la república, Nayib Bukele, abandonar el cargo debido a "un desgaste muy fuerte en el sentido emocional y ya con algunas repercusiones en la salud" a consecuencia del proceso judicial, a su parecer "injusto", que se sigue en su contra.

"Un trabajo tan demandante como estar al frente del Banco Central de Reserva, después de estar tantos años en esa intensidad, he decidido cuidar de mi salud, le he hecho el planteamiento al presidente que me iba a hacer a un lado mejor", respondió el hasta ahora funcionario.

Paredes, de 68 años y exdirector del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), enfrenta un juicio junto con César Alvarado Reyes, exviceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, por una supuesta estafa de $700,000 en la venta de lotes de la empresa Lomas de Santa Elena que no entregaron en su totalidad pese al compromiso. En 2016 ya habían sido absueltos porque el delito había prescrito, pero la Cámara de lo Penal de Santa Tecla ordenó que el proceso fuera reabierto.