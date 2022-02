Reserva salvadoreña de bitcóin ha perdido 11 % de su valor

Los 1,801 bitcóin que se estima que el Gobierno de El Salvador ha comprado en los últimos cinco meses no han recuperado su inversión debido a la continua caída que ha experimentado el precio.

Aunque se desconocen detalles oficiales del dinero público invertido para adquirir estas criptomonedas, el Presidente de la República, Nayib Bukele, ha dicho mediante su cuenta de Twitter que desde el 6 de septiembre del año pasado hasta el 21 de enero ha comprado 1,801 bitcóin en nueve tramos.

A partir del precio del bitcóin en el momento que anunció la compra, se estima que Bukele ha gastado $85.5 millones. Hasta el día de ayer, el precio de la criptomoneda rondaba los $42,200, por lo que el valor total de la reserva salvadoreña de bitcóin es de $76.1 millones, lo que equivale a un pérdida del 11 %.

Si bien las autoridades han dicho que ya se han obtenido beneficios con la adopción del bitcóin, y desde octubre del año pasado se construye, con una inversión de $4 millones, un hospital veterinario gracias a las "ganancias" obtenidas sin vender parte de esta reserva, expertos ponen en duda la afirmación.

"Los números no cuadran, primero porque para tener ganancias se tendrían que haber vendido los bitcóin... De acuerdo al gobierno, no se ha vendido. Si no se vende, ¿cómo se van a tener ganancia? Y segundo, si revisamos cuánto ha gastado el gobierno, en realidad tendría pérdidas; a menos que se cree una nueva forma para medir los términos financieros en El Salvador y que con pérdidas puedan haber ganancias", ha manifestado anteriormente sobre el tema Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).

Uno de los factores que afectan la depreciación de las reservas del país es que una buena parte (520 del total) fueron adquiridos entre octubre y noviembre pasados, cuando este token alcanzó precios de más de $68,000.

Desde entonces, diversos factores han influido a una caída en el mercado de las criptodivisas y el valor de la principal criptomoneda ha caído un 28 % en los últimos tres meses. Con ello ha arrastrado las inversiones hechas por el Gobierno de El Salvador.

"Puedo entender por qué el contribuyente salvadoreño estaría molesto por esto, especialmente dada la reciente caída en picado del bitcóin. Es difícil justificar que un gobierno comercialice un activo tan riesgoso con el dinero de los contribuyentes en circunstancias tan opacas" , dijo al medio especializado Bloomberg Nathalie Marshik, jefa de investigación soberana de mercados emergentes de Stifel Nicolaus & Co. en Nueva York.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido al país que a corto plazo, los costos reales de implementar Chivo y hacer operativo la Ley Bitcóin superan los beneficios potenciales. El personal estima que los costos presupuestarios a corto plazo son del 1 % del PIB para 2021-2022.

En enero, el bitcóin cayó a los $33,000, su precio más bajo en varios meses y aunque se ha visto un poco fortalecido en este mes, todavía la tendencia es a la baja.

En consecuencia, otras populares monedas como solana, xrp, ether, cardano, dogecoin y shiba inu también han sido arrastradas a cifras negativas.

El mercado de criptoactivos todavía se ubica en una zona considerada "de miedo" o "nerviosa" y se ha visto presionado a la baja por factores como el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar los tipos de interés en marzo, la crisis política en Kazajistán (país que aglutina el 18 % de la minería global de bitcón), el anuncio de diversos proyectos gubernamentales para regular o prohibir el uso de estos tokens y el conflicto entre Rusia y Ucrania, que atraviesan un punto crítico y elevan la tensión entre EUA y Rusia.