Reserva salvadoreña de bitcóin pierde mitad de su valor

Las compras de bitcóin hechas por el Gobierno de El Salvador han perdido la mitad de su valor debido a la fuerte caída experimentada por la criptomoneda en los últimos días y que coincide con el primer año de la aprobación de la ley que le da carácter de monedad e curso legal en el país.

De acuerdo con datos publicados en su cuenta de Twitter por el presidente de la República, Nayib Bukele, se han comprado 2,301 bitcóin en los que se habría gastado, según el valor en el momento de la publicación, una suma de $103 millones.

Sin embargo, la criptomoneda más conocida del mercado experimentó desde el pasado sábado una pronunciada caída con una pérdida ayer del 17.14 % comparada con el día anterior hasta situarse en mínimos desde diciembre de 2020, y su valor se reducía en un 50.6 % desde el comienzo del año, según datos del sitio CoinDesk.

Al cierre de esta nota, el bitcóin se desplomaba hasta los $22,266, un valor no visto en 18 meses.

Con estas pérdidas, los 2,301 tokens supuestamente acumulados por el Gobierno están valuados actualmente en $52.5 millones (49 % menos).

Al respecto, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, afirmó que el país "no ha tenido pérdidas" por caídas del precio y, además, señaló que el riesgo fiscal por la implementación del criptoactivo como moneda de pago junto al dólar estadounidense es "extremadamente mínimo".

"Lo he dicho reiteradamente, una supuesta pérdida de $40 millones no se ha dado porque no hemos vendido las monedas", apuntó Zelaya.

Este argumento es cuestionado por los expertos quienes ponen en duda que la clínica veterinaria Chivo Pets haya sido construida con una inversión de $6 millones supuestamente provenientes de las ganancias si no hay ventas.

Sin embargo, las autoridades no han brindado mayor información sobre el manejo de los fondos.

El funcionario agregó que cuando se dice que el riesgo fiscal en El Salvador por el bitcóin es altísimo, lo único que hace es darle risa "porque de verdad es un análisis sumamente superficial y hablan solo desde la ignorancia".

El Fondo Monetario Internacional (FMI), ente con el que el Gobierno de Bukele negociaba un acuerdo por hasta $1,400 millones, instó al país a "limitar el alcance de la Ley Bitcóin eliminando su condición de moneda de curso legal" y también manifestó su "preocupación" por la emisión de bonos respaldados con la criptomoneda.

Además, las agencias calificadoras de riesgo han señalado la creciente necesidad de financiación que tendrá el Gobierno salvadoreño, que en 2023 debe pagar $800 millones de Eurobonos.

"Criptocrash"

Este desplome o "crash" del valor de las criptos se da cuando se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos aumente las tasas de interés esta semana para controlar los peores datos de inflación en el país desde hace cuatro décadas.

Desde el pasado fin de semana se han eliminado más de $200,000 millones de todo el mercado de criptomonedas y ayer su capitalización cayó por debajo de un billón de dólares por primera vez desde febrero de 2021.

"Desde noviembre de 2021, la confianza ha cambiado drásticamente dadas las subidas de tipos de la Fed y la gestión de la inflación. También estamos viendo potencialmente una recesión dado que la Fed puede necesitar abordar finalmente el lado de la demanda para controlar la inflación", dijo a CNBC Vijay Ayyar, vicepresidente de desarrollo corporativo e internacional en la plataforma de intercambio de criptomonedas Luno.

Otros factores que afectaron al mercado, según la publicación Financial Times, fueron la decisión de la plataforma de criptomonedas Celsius Network y Binance de aplicar una especie de "corralito" y detener la retirada de fondos de sus clientes y prohibir las transferencias.

El criptomercado también ha estado al límite desde mediados de mayo, cuando colapsaron la denominada moneda estable algorítmica terraUSD, o UST, y su criptomoneda hermana luna.